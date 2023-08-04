專家回應：杭州動物園的馬來熊係人扮？

要點 有網友在社交媒體，帖文猜測杭州動物園的馬來熊是人扮的。

一段影片加強了這些說法，影片中顯示一隻熊用後腿站立並揮舞著前腿。

專家表示，這種行為對於馬來熊來說並不罕見。

本周初，一段影片在網上瘋傳，社交媒體有不少網友討論，猜測片中在中國動物園內的馬來熊（sun bear）是人扮，有專家駁斥這說法。





這段 網上流傳的影片在杭州動物園拍攝 ，片中一隻熊用後腿站在圍欄裡，在遊客的注視下揮舞著前腿。





有網友認為，這隻熊的動作和皮毛的褶皺，顯示牠可能是人扮的。





杭州動物園發表聲明向遊客保證這些熊是真實的。





婆羅洲馬來熊保育中心（Bornean Sun Bear Conservation Centre）創辦人、野生物學家及熱帶森林學家黄修德 (Wong Siew Te )堅信，這隻名叫安吉拉（Angela）的熊是真實的。



他說：「這肯定是一隻熊，這是一隻真正的熊，而不是穿著馬來熊公仔服的人。」





「這隻熊像人類一樣企得筆直，看起來很像人類，但牠是馬來熊，這就是馬來熊所做的事情。」





黄修德說，影片中熊的動作反映了該物種在野外的行為。





在圈養環境中，這可能是一種嘗試獲取食物的策略。





他說：「當馬來熊想要調查周圍的環境時，牠們會站起來，高高地抬起頭，嗅著空氣並嘗試捕捉氣味，所以這沒甚麼大不了的。」



在網上流傳一些動物像人類一樣站立的照片後，杭州動物園否認了其中一些熊可能是人穿著公仔服假扮的說法。 Source: AAP / Weng Xinyang/AP 黄修德說：「在動物園裡，如果熊引起了遊客的注意，也許遊客會給牠們食物……通過重複的正向增強機制，這些熊知道，只要站直並揮手，引起注意，就會得到食物。」





「這表明熊是非常聰明。」





斯莫爾(Lesley Small)是一名高級肉食動物飼養員，與馬來熊一起工作了 30 多年。





她說影片中的馬來熊「絕對」是真實的。





她說：「如果牠們想要甚麼，就會那樣站著。」





斯莫爾說，如果馬來熊想要拿到甚麼東西，如果牠們擔心捕食者或感到受威脅，或者為了獲得更好的嗅覺、聲音或視覺感覺，牠們就會站起來。





她同意黄修德的食物和正向增強理論。





她說：「這隻馬來熊站起來，是因為想乞討或索取食物。」





「有時，吸引注意力已經成為習慣……牠們這樣做是為了吸引群眾給牠們獎勵。」



斯莫爾表示，影片中出現的鬆弛皮膚也是馬來熊的正常特徵。





她說：「牠們是世上最擅長爬樹的熊，因此擁有鬆軟的皮膚使牠們能夠捉著樹枝並且變得超級靈活。」





「鬆軟的皮膚是牠們能夠在森林中生存，並能夠以牠的方式爬樹。」





馬來熊是世界上最小的熊種，也是最稀有的熊種之一。





根據國際自然保護聯盟 (International Union for Conservation of Nature；IUCN) 2019 年的一份報告，過去 30 年來，馬來熊的數量估計減少了 35%。





世界自然保護聯盟表示，馬來熊也是最不為人所知的熊類之一，並且只成為「少數」研究的主題。





黄修德說，「人扮」的指控表明大眾對馬來熊缺乏常識。





「牠們是至今世上最不為人所知的熊，今次事件顯示我們對馬來熊所知甚少。」





