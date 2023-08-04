風大掀屋頂 極罕降雪 西澳風暴未止

一股猛烈的風暴系統產生幾乎達到每小時130公里的風速，在周三（8月2日）晚上6點後，橫掃珀斯以北，對珀斯和Fremantle的北部郊區造成破壞。





大風吹掉Lancelin Sands酒店住宿區的大部分屋頂，酒店的業主和經理Glen Trebilcock 表示，這場大風的吹襲持續約45分鐘。





他形容風非常猛烈，「Lancelin通常就是個風大的地方，但從未這樣極端。當時所有的員工和客人都在用餐，每個人都在輕鬆地享受晚餐。 」





他又指，有發生相當危險的時刻，其中一名員工在其中一間單位時，屋頂被大風掀掉，該員工其後有點驚慌和緊張。





Glen Trebilcock 指，雖然損失很大，但幸好沒有人受傷。 由於酒店本身沒有受損，





這個海濱小鎮遭受寒流的重創，遭受每小時126公里的強風，是市內記錄到的最快風速，也是該地區自2005年以來遇到的最猛烈的風暴。





有居民表示，感覺像是炸彈，「像是一顆炸彈或其他東西，而且持續不斷，一直在砰砰作響，我根本不知道那是什麼，我以前遇過強風，但從未遇到過這樣的情況。」





Lancelin一座房屋也失去屋頂，附近的電線吹入，造成破壞和停電。





在珀斯，Cottesloe 小學的一個棚屋和一座建於1800年代的古蹟建築被一棵巨大的樹倒下時被摧毀。





澳洲緊急救援服務（SES）被召往城市各處的70多個任地點，其中60％位於Currambine、Ocean Reef, North Beach 和 Lancelin。





在風暴的高峰期，約有36,000戶家庭停電，到了周四晚上，大多數家庭的電力已恢復。





消防及緊急服務部主管薩頓(Peter Sutton)表示，預計下周初將有另一股風暴侵襲，居民應該採取措施，為嚴寒的冬季做好準備。



此外，西澳大部份地區今早天氣寒冷，一場極地寒流，使高海拔地區罕見降雪。





在早晨時，珀斯的氣溫低於4度，其他地區氣溫亦相若。





網站Weatherzone 指出，在過去一周，一股南風吹過南大洋，將從南極洲的冰原帶來極地寒流進入低緯度地區。





這股南極洲氣團昨天抵達Stirling 山脈，位於珀斯以東南約340公里，降雪覆蓋著Bluff Knoll。





西澳和南極洲之間的距離，再加上該州低矮的山脈，這個地區降雪十分罕見。





西澳最高峰 Mount Meharry海拔1248米，位於南回歸線以北。而Stirling 山脈位於更南的位置，其最高峰Bluff Knoll僅海拔1099米。





但因本周抵西澳西南的極地寒流帶來極低氣溫，夠冷降雪。





周三，極地寒流與較暖的天氣系統碰撞，導致西澳大片地區出現暴風雨。





這些風暴的活躍程度在冬季不尋常，早晨時該地區已經出現超過44,000次閃電。





氣象局一名發言人表示，下一股冷鋒將不會像周三晚上那樣嚴重，「這將是一股典型的中等冷鋒，帶來陣雨和風。」





西澳的周末天氣預報是晴朗和寒冷，明天珀斯的最低氣溫預計為攝氏5度。 但從周一開始，氣溫將升至最高攝氏21度。





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