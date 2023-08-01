【難分真與假】你覺得這隻熊是人扮的嗎？

中國杭州動物園否認有人認為園内飼養的「馬來熊」（或稱狗熊）是由人扮的指稱， 並指民眾並「不了解」這種動物所屬的物種。

Two images of a sun bear standing on its hind legs

中國杭州動物園否認有人認為園内飼養的「馬來熊」（或稱狗熊）是由人扮的指稱 Source: Twitter / Shanghai Daily

要點
  • 中國杭州動物園向遊客保證，該隻馬來熊是真的，而不是由人扮的。
  • 一段在網上流傳的視頻顯示，該隻熊用後腿站立，因而引發網民的質疑。
  • 動物園在一份聲明中表示，那些作此猜測的人是「不理解」熊的種類。
杭州動物園在網上流傳的一段視頻引發網民質疑在園内飼養的「馬來熊」（或稱狗熊）是由人類扮演的指稱後，向遊客發表聲明，保證該熊是真正的動物，而不是人類偽裝的。

視頻顯示，該隻馬來熊用後腿站在圍欄旁邊，並移動前腿。

網民根據該熊的體型、形狀以及站立和移動的姿勢，推測該隻熊可能是穿著戲服的人類。
同時，網民又指網民該熊皮毛的褶紋也像是戲服的證據。

該熊的名稱為安吉拉（Angela）， 而動物園亦以該熊的名稱， 以第一身的形式，公佈了一項聲明。

該項聲明稱：『有些人認為我站得像一個人……看來你們並不太了解我。』

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聲明又說：『說到熊，大家首先想到的是巨大的體型和驚人的力量……但並不是所有的熊都是龐然大物和危險的化身。』

『我們馬來熊體型嬌小，是世界上最小的熊。』
A sun bear in a tree
馬來熊體型嬌小，是世界上最小的熊。 Source: AAP / Perth Zoo / PR Image
在網上流傳的一段視頻中，一名動物園的工作人員亦表示，這是一隻真的動物。

該名工作人員說：『我們是國家動物園，不是私人動物園，牠不是一個人。』

『如果你看視頻，那是在室外的。溫度達到了約攝氏40度。如果你穿上毛皮，你根本就不能撐下去。』

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Published 1 August 2023 10:50am
By Selina Kong
Source: SBS
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