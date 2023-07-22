新州「標誌性」景點進入自願託管 動物或需重新安置

一個在新州已成立了近 50 年的海洋保育公園進入自願託管。

Dolphins

新州一個海洋保育中心進入自願託管。 Source: Pixabay

新州一個已經營運 50 多年的海豚海洋保育公園（Dolphin Marine Conservation Park），近日已經進入自願管理程序。

1970 年，海豚海洋保育公園在科夫斯港開幕，亦是全澳兩個僅有圈養海豚的重要設施之一。

公園收容了海豚、瀕危的毛海豹、企鵝和海龜，其中許多在海上受傷。

這一個海豚海洋保育公園深受遊客歡迎。然而，過去三年公園面對巨大挑戰，包括：洪水、叢林大火等自然災客，新冠大流行帶來的持續影響。另外，多次加息亦對園區帶來巨大的財務壓力。
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Dolphin Marine Conservation Park 內保育人員。 Credit: Dolphin Marine Conservation Park
Terry Goodall 是公園創辦人 Hec Goodall 的侄子，他表示：該公園的主要收入來源包括門票收入、咖啡廳的收入，以及來自慈善信託的捐款，該信託幫助資助其海洋動物的康復和保育工作，而各級政府拒絕提供補助而陷入困境。

董事會決定請求進入自願性管理，以獲得專業幫助來重組業務。

Terry Goodall 表示：「我們請求了管理部門的介入。這不是被迫的。」

墨爾本的清算師 Dye and Co正在處理這個程序，債權人的第一次會議將於7月25日在科夫斯港舉行。
事實上，我們的資產很豐富，但現金流卻很困難。
Terry Goodall
他表示，公園的工作範圍涵蓋從幫助在技術與職業教育學院（TAFE）和大學進行動物護理研究，到援救和康復受傷的海洋生物。

該公園是唯一在塔朗加動物園和海洋世界之間獲得許可，可以治療和康復海洋生物的機構。

他說，如果這個公園關閉，該地區對於受傷海洋生物的選擇將非常有限，這些動物可能會被重新安置到全國各地的動物園和水族館。

「然而，最大的問題是我們在這個地區所做的援救和康復工作——這將會消失，而這將是一個真正可悲的損失。」

如果被迫關閉，公園的動物將由澳大拉西亞動物園和水族館協會（Zoo and Aquarium Association Australasia）重新安置。

如果動物必須搬遷，它們將得到很好的照顧，但這可能會使科夫斯港每年帶來 1500 萬至2000萬澳元的旅遊收入。他說：「動物會好起來，輸的將是科夫斯。這關係到我們和著名的「大香蕉樂園」（
The Big Banana Fun Park
）。」

科夫斯港的議員兼新州旅遊部門影子廳長辛格（Gurmesh Singh）表示，如果該城市失去這樣一個有價值的動物救援組織和旅遊景點，那將是「一個很大的遺憾」。

為了使該公園能繼續營運，啟動了一項重大籌款活動。Terry Goodall 表示：「我們正在與當地企業會面，筹集資金。我們需要某種長期持續的支持。」
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Published 22 July 2023 1:00pm
By Tracy Lo
Source: SBS, AAP

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