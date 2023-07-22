【執到寶】澳男「拾荒」多次執到現金 向大家作出重要提醒

在澳洲，，因而不少民眾會在垃圾箱中尋找「尚有價值」的物品，甚或其他看似「無用」物品，透過自己巧手翻新再變賣。
亦時有澳媒報道，拾荒者「執到寶」的消息，其中一位有名的「垃圾探險者」烏爾巴諾（Leonardo Urban）就在去年拾獲一幅價值 3000 元的畫作。
而在社交平台 Facebook 群組，如Hard Rubbish Melbourne 中，有逾 35000 位成員，在群內分享「執到寶」的經歷。
然而，除了被扔棄的物品外，在垃圾中亦出現「白花花」的現金。這一些金錢可能收藏在衣服、袋子，甚至在書本中。
Hard Rubbish Melbourne facebook 群組 Credit: Tracy Lo
雖然很多情況可能是因為不小心，但烏爾巴諾認為亦有不少情況是因為人們「太懶」而無檢查。
他表示最近一筆「最驚人」的發現是在 Surry Hills 的紅色（不可回收）的垃圾桶中發現價值 1200 元的外幣，主要是美元。
他向澳媒雅虎澳洲表示：「是我迄今為止找到最大一筆現金。」、「看起來似是租約結束時的大掃除。」
他相信這並不是意外，因為好多硬幣在他拿出袋子時已「叮噹作響」，即意味把其放進垃圾桶的人可能早已留意到這筆錢。
他亦在本年三月時從垃圾中發現三百多元的澳洲鈔票。
在澳洲，在地上或垃圾桶中「拾金」或「拾荒」牽涉到複雜的法律問題，而各州、領地的司法管轄司亦有所不同。
三月時找到三百多澳元。 Credit: Tracy Lo
以新州為例，可能會因為「撿拾」而被判有罪。盜竊罪是一項嚴重的刑事罪行，最高刑罰是5年監禁。
但並非每一次「撿拾」行為都會構成盜竊罪。警方在作出盜竊罪檢控時，必須證明撿拾者在找到物品時存在欺詐或不誠實的心理因素，除了其他盜竊罪的要素。
因此，在一起撿拾罪案件中，關鍵問題是當事人在找到並拿走財物時的心態。當事人在拿走財物時是否具有欺詐或不誠實行為？
警方必須證明當事人有欺詐或不誠實行為，以使其被判有罪。這一點必須被合理懷疑證實。
如果一個人發現了失物，或合理地認為是失物，且在找到失物時，真誠且誠實地相信無法找到財物的所有者，那麼這個人就不能被判有撿拾罪。這是因為無法指控他們有欺詐或不誠實行為。
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『知法守法』 - 拾遺不報有甚麼後果？
SBS Chinese
20/08/201512:37
要證明這個人擁有這種真誠和誠實的信念，他們必須證明他們採取了合理的步驟尋找財物的主人。在其他情況下，廢棄的財產可能被視為公共領域，不受特定法規的約束。
而不同州份及領地或對此有不同要求，請向本州的警察、律師及司法部了解。
澳洲已丟棄或不流通鈔票 價值數十億
澳洲儲備銀行難以計算澳洲不流通或丟棄的金額，但儲銀表示，但它表示，高達一成的紙幣（每人最多 340 澳元）不然是丟失、被毀、被遺忘，不然被收藏。
於 2017 年，銀行 ING 估計每月有價值 3900 萬美元的硬幣被扔掉。
烏爾巴諾還表示，經常會發現無人認領的中獎刮刮卡和彩票，而他經常會發現裡面還有錢的禮品卡。
他亦警告澳洲人在經濟困難時期要三思而行，不要「亂扔東西」。
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