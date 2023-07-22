【執到寶】澳男「拾荒」多次執到現金 向大家作出重要提醒

亦時有澳媒報道，拾荒者「執到寶」的消息，其中一位有名的「垃圾探險者」烏爾巴諾（Leonardo Urban）就在去年拾獲一幅價值 3000 元的畫作。





而在社交平台 Facebook 群組，如Hard Rubbish Melbourne 中，有逾 35000 位成員，在群內分享「執到寶」的經歷。



Hard Rubbish Melbourne facebook 群組 Credit: Tracy Lo 然而，除了被扔棄的物品外，在垃圾中亦出現「白花花」的現金。這一些金錢可能收藏在衣服、袋子，甚至在書本中。



雖然很多情況可能是因為不小心，但烏爾巴諾認為亦有不少情況是因為人們「太懶」而無檢查。





他表示最近一筆「最驚人」的發現是在 Surry Hills 的紅色（不可回收）的垃圾桶中發現價值 1200 元的外幣，主要是美元。





他向澳媒雅虎澳洲表示：「是我迄今為止找到最大一筆現金。」、「看起來似是租約結束時的大掃除。」





他相信這並不是意外，因為好多硬幣在他拿出袋子時已「叮噹作響」，即意味把其放進垃圾桶的人可能早已留意到這筆錢。





他亦在本年三月時從垃圾中發現三百多元的澳洲鈔票。



三月時找到三百多澳元。 Credit: Tracy Lo 在澳洲，在地上或垃圾桶中「拾金」或「拾荒」牽涉到複雜的法律問題，而各州、領地的司法管轄司亦有所不同。





以新州為例，可能會因為「撿拾」而被判有罪。盜竊罪是一項嚴重的刑事罪行，最高刑罰是5年監禁。





但並非每一次「撿拾」行為都會構成盜竊罪。警方在作出盜竊罪檢控時，必須證明撿拾者在找到物品時存在欺詐或不誠實的心理因素，除了其他盜竊罪的要素。





因此，在一起撿拾罪案件中，關鍵問題是當事人在找到並拿走財物時的心態。當事人在拿走財物時是否具有欺詐或不誠實行為？





警方必須證明當事人有欺詐或不誠實行為，以使其被判有罪。這一點必須被合理懷疑證實。





如果一個人發現了失物，或合理地認為是失物，且在找到失物時，真誠且誠實地相信無法找到財物的所有者，那麼這個人就不能被判有撿拾罪。這是因為無法指控他們有欺詐或不誠實行為。



LISTEN TO 『知法守法』 - 拾遺不報有甚麼後果？ SBS Chinese 20/08/2015 12:37 Play

要證明這個人擁有這種真誠和誠實的信念，他們必須證明他們採取了合理的步驟尋找財物的主人。在其他情況下，廢棄的財產可能被視為公共領域，不受特定法規的約束。





而不同州份及領地或對此有不同要求，請向本州的警察、律師及司法部了解。



澳洲已丟棄或不流通鈔票 價值數十億

澳洲儲備銀行難以計算澳洲不流通或丟棄的金額，但儲銀表示，但它表示，高達一成的紙幣（每人最多 340 澳元）不然是丟失、被毀、被遺忘，不然被收藏。





於 2017 年，銀行 ING 估計每月有價值 3900 萬美元的硬幣被扔掉。





烏爾巴諾還表示，經常會發現無人認領的中獎刮刮卡和彩票，而他經常會發現裡面還有錢的禮品卡。



