維州撤辦英聯邦運動會 華人運動員商戶嘆失良機

當從新聞上得知維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣佈，維州將退出舉辦2026年英聯邦運動會的消息時，住在維州的華裔乒乓球運動員劉楊子覺得很「震驚」。





劉楊子向SBS中文表示：「很驚訝，我第一眼看到後就去查了別的軟件（信息來源）。」之後，她收到了澳洲乒乓球協會（Table Tennis Australia）發來的郵件，確認了消息。



失去主場之利

劉楊子對此感到失落，她原本期待在自己作為主場去比賽，可以打得更好，在家人面前取得比去年更優異的成績。





在去年2022年於伯明翰舉行的英聯邦運動會上，劉楊子為澳洲代表團贏得了一枚女單銅牌，這也是澳洲在各項國際大賽中的第一枚乒乓球女單獎牌。



2022年，劉楊子在伯明翰英聯邦運動會上為澳洲代表團贏得了一枚女單銅牌。 Source: AP / Aijaz Rahi/AP 她說：「本來覺得在維州舉辦，我的家人都可以來，現在就無法確定…不在主場比賽，就算拿了特別好的成績，感覺也不太一樣吧。」





維州羽毛球運動員鄧浩林對此表示「失望」。





他接受SBS中文採訪時指出：「（到時比賽）要適應其他地方，要適應環境，也要舟車勞頓。」





鄧浩林的母親鄧秀花則表示，政府會支持球員的開支，但是家長的開支就要自己負擔。 她表示：「如果維州舉辦不了，現場一定會少了一些支持他的人，」



2026年英聯邦運動會原計劃在維州偏遠地區的五個中心城鎮舉行，包括智朗（Geelong）、Ballarat、Bendigo、Shepparton和Gippsland。





在周二（7月18日）的新聞發佈會上，安德魯斯表示，退出主辦英聯邦運動會的原因，是成本已從預期的26億元漲到了60多億元。





據報道，2022年伯明翰英聯邦運動會的開支為15億澳元，2018年在黃金海岸則花費20億澳元，而2014年格拉斯哥主辦就只耗資10億澳元。



伯明翰英聯邦運動會賺錢

墨爾本大學（The University of Melbourne）體育法律教授安德森（Jack Anderson）在網上學報The Conversation發文表示，獨立報告顯示，2022年，伯明翰英聯邦運動會，為英國中部地區帶來了可觀的淨收入。





根據美國金融分析公司Growjo的數據，伯明翰英聯邦運動會一年收入為8,500 萬美元，約合1.25億澳元。



小生意老闆失望

在維州中部Ballarat，開中餐館的毛曼麗，本期待英聯邦運動會可以令該區在疫情後，有更多遊客，她認為這是一個重振當地經濟的好機會。





她說：「每個人都在期待這個運動會，期待運動會帶來的益處。」





毛曼麗向SBS中文指出：「現在維州取消主辦（英聯邦運動會）非常令人失望，因為大流行之後本地生意一直都很一般，我們社區需要新鮮血液和新鮮收入。」





她解釋，很多本地的商家在進行交易時都將英聯邦運動會考慮在內，取消在維州舉辦對這些生意的營運來說都是巨大的傷害。





在墨爾本西北大約150公里的Bendigo，餐廳老闆顧洪峰也同意，說對於取消舉辦「當然失望」。





顧洪峰表示，疫情期間的封鎖對自己的生意造成的影響至今仍在，他認為：「政府說沒錢了，我不清楚。但是我知道現在是艱難時期，我們每個人都很難。」





他解釋：「我不知道政府遇到了甚麼情況，但是我們想要更多的人流來到維州，也需要更多的員工來維持生意」。



安德森教授認為，2026英聯邦運動會也是維州疫情期間長期封鎖的受害者。





他在文章中分析，從維州今年5月公佈的2023至24年度財政預算案顯示，維州的債務負擔不斷加重，預計淨債務將從 2024 年的約 1,354 億元增至 2026至27 年的 1,714 億澳元，面臨的經濟風險大於正常水平。





這意味著到2026年英聯邦運動會舉行時，維州的淨債務將佔州經濟的接近24%。而維州繁重的債務，部份是由於疫情期間長期封鎖，需要花費的大量公共開支。





「我認為合理地分配開支是政府的責任，」本迪戈金龍博物館行政總裁Hugo Leschen向SBS中文表示，他認為早取消比遲取消好，但是對本地社區來說，這是令人非常失望的決定。



金龍博物館行政總監 Hugo Leschen認為，對當地社區來說，維州取消主辦英聯邦運動會令人失望。Source: Hugo Leschen 他指出：「很多人已經開始策劃針對英聯邦運動會的計劃，」他透露，金龍博物館原本也策劃了相關活動，「幸好還未簽訂任何合同，但我們也必須要重新計劃 」。





他認為，維州本是體育文化中心，取消主辦這一運動會破壞了當地人對此的期待。





州長安德魯斯在發佈會上表示，他不會將用於公屋及廉租屋、教育、醫療的錢，花在預算大幅增加到60億元以上、為期12天的比賽。同時州政府承諾，將取消比賽省下來的資金，當中的10億元用於維州偏遠地區的公屋及廉租屋。



但是毛曼麗認為這不是取消比賽的理由。 她指出：「我們非常努力地工作來維持我們區內的生意，我們有更高的收入才可以交更多的稅，這樣政府才可以有更多的資金投入到教育、公屋、醫療等領域。」





「這才是好的經濟循環，如果我們只依賴於現有的，那我們的本地經濟就像沒有活水的湖泊。」





安德森認為，從法律意義上來講，維州政府在簽署合同時，表示其願意並有財力舉辦。英聯邦運動會聯聯會（Commonwealth Games Federation）有恰當理由，期望按照合同規定舉辦運動會。此事最終訴諸法庭的可能性很小，幾乎肯定會通過賠償聯合會的違約金來解決。





英聯邦運動會聯會總監薩德利爾（Katie Sadleir）表示，預期收入將被考慮在損害賠償內。除此之外，還可能討論，對英聯邦運動會聲譽造成的損害進行賠償的問題，以及尋找新主辦方的問題。





根據的《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）周三報道，英國方面並不會介入挽救2026英聯邦運動會。





英國廣播公司（BBC）的評論員則擔心，維州的退出，可能預示著英聯邦運動會的終結。



安德魯斯在周二早上的新聞發布會上宣佈，維州將退出主辦2026英聯邦運動會。 Source: AAP 英國體操運動員、英聯邦運動會金牌得主特威德爾（Beth Tweddle）接受英國廣播公司訪問時說，運動員將英聯邦運動會視為通往奧運會的「重要進身之階」。





她指出：「英聯邦運動會是體育運動的重要組成部份。」





英聯邦運動會聯會認為，維州政府的做法在大型體育賽事的歷史上是極不尋常的。安德森指出，英聯邦運動會聯邦，很可能會質疑，維州政府預測運動會費用將嚴重超出預算，是否誇大，作為為退出合約的借口。







