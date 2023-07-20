【熱烈地彈琴熱烈地唱】為何他們「慶祝」維州不辦英聯邦運動會

要點： 維州宣佈取消主辦英聯邦運動會後，目前澳洲無一州份表示願意接手舉辦。

英聯邦運動會基金會承認，這場大型體育活動存在「與殖民時期有關的挑戰性歷史」。

運動會在 20 世紀時曾經遭遇杯葛，原因往往是主辦國對種族隔離時期南非的立場。

唯一一個正式申辦 2026 年英聯邦運動會的地方——維州——於星期一 (7 月 17 日) 宣佈放棄主辦運動會後，今屆運動會或會「胎死腹中」。





然而，即使有關決定引來多方抨擊，並非所有人都對運動會無法舉行感到失望，部份原因牽涉運動會與英聯邦殖民主義歷史的聯繫。





非牟利組織「Democracy in Colour」最近在社交媒體推特 (Twitter) 發文指：「英聯邦運動會是英國殖民主義的遺產。」





「帝國主義、奴隸制、剝削的悠久歷史，每四年被冠以『世界和平』之名慶祝一次。即使他們試圖令我們忘記其黑暗的根源，但我們不會 (忘記)。」





監管機構英聯邦運動會基金會 (Commonwealth Games Foundation) 在其最新一份戰略檢討中承認，英聯邦運動會存在「與殖民時期有關的具挑戰性歷史」，強調他們正將焦點「由大英帝國的霸權主義轉向 (推動) 世界和平」。





多個英聯邦國家都不願意主辦英聯邦運動會。此前， 牙買加等部份英聯邦國家 在 英女王伊利沙伯二世駕崩 後切斷與英國的聯繫。



巴巴多斯 (Barbados) 在 2021 年成為最新一個成為共和國的國家。此前，加勒比國家圭亞那 (Guyana)、特立尼達和多巴哥 (Trinidad and Tobago) 及多米尼加 (Dominica) 亦已作出相同舉動。





這些國家仍為英聯邦的成員，但當地民眾自行選出國家元首，並自行監督及管理內部及外交事務，不受外界約束。





收聽節目 【誰來執二攤？】蘇格蘭和伯明翰可能會分別主辦英聯邦運動會 SBS Chinese 19/07/2023 07:12 Play

第一屆英聯邦運動會何時舉行？

英聯邦運動會的前身是「大英帝國運動會」(British Empire Games)，於 1930 年首次舉行。





該個運動會是由記者羅賓遜 (Bobby Robinson) 提出舉行。他其後成功推動第一屆運動會在其家鄉加拿大漢密爾頓 (Hamilton) 舉行。





澳洲是當年運動會的 11 個參與國家之一，當年的全男代表隊贏得 8 面獎牌。



但此前，舉辦同類型運動會的想法已經流傳一段時間。





庫珀 (John Astley Cooper) 在阿德雷德出生，但在英格蘭度過整個成年生活。根據他的傳記，他曾在 1890 年代所撰寫的信件及多篇期刊文章都提出，「每四年舉辦一次泛不列顛及泛聖公會的運動競賽，以作為增加對大英帝國了解的一種方式」。





其後，運動會相繼被易名為「大英帝國及英聯邦運動會」(British Empire and Commonwealth Games)、「英國英聯邦運動會」(British Commonwealth Games) 及「英聯邦運動會」(Commonwealth Games)。





根據英聯邦的官方網站，現代的英聯邦運動會首次在 1949 年舉行。



收聽節目 【時事百寶箱】英聯邦運動會 SBS Chinese 03/04/2018 05:16 Play

英聯邦運動會曾兩次由於世界大戰而取消，但此後繼續不斷發展並被用作在世界各地推廣英國思想及價值觀。





在 1978 年，尼日利亞 (Nigeria) 抵制在加拿大埃德蒙頓 (Edmonton) 舉行的英聯邦運動會，原因與南非的種族隔離時代有關。





在 1986 年，再有人發起抵制在蘇格蘭愛丁堡 (Edinburgh) 舉行的英聯邦運動會，當時是任英國首相戴卓爾 (Margaret Thatcher) 拒絕對南非作出制裁，最終 59 個合資格參與運動會的國家中有 32 個宣佈退賽。



南非運動員當時亦被禁止參與英聯邦運動會等多個大型體育賽事，以抗議南非當年將黑種人及白種人隔離的嚴苛政策。





及至近數十年，主辦英聯邦運動會的開支不斷飆升。





2010 年在印度德里 (Delhi) 舉行的運動會，估計耗資接近 150 億元。





而在 2022 年，南非由於財政困難退出當年賽事的主辦權，主辦權其後被授予伯明翰。



伯明翰英聯邦運動會有 72 隊參賽，其中包括 54 個英聯邦國家及 18 個英屬領土。



哪些國家已脫離英聯邦？

目前英聯邦有 56 個國家。





愛爾蘭在 20 世紀脫離英聯邦，津巴布韋 (Zimbabwe) 則在 2003 年退出。





巴基斯坦、南非、馬爾代夫 (Maldives) 及斐濟 (Fiji) 曾經一度退出，但其後已重新加入英聯邦。





位於非洲的前法國殖民地加蓬 (Gabon) 及多哥 (Togo) 則在 2022 年加入英聯邦。





只有 15 個英聯邦國家將英王查理斯三世視為君主，其中包括澳洲、新西蘭、巴布亞新幾內亞及加拿大等。



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