【女王離世】英聯邦的國際地位會變成怎樣？

英聯邦是一個56個主權國家組成的國際互助組織，所有成員國地位一律平等，這些成員國大多是大英帝國的前殖民地。大家都十分關注，英女王伊利沙伯二世離世後，它的地位會變成怎樣。





英聯邦國家的想法緣於 20 世紀初，作為對大英帝國權力衰落的回應，因為不同的殖民地，開始以不同的方式和不同的階段，從大英帝國中獲得一定程度的自治或獨立。





澳洲國立大學歷史教授伍拉科特（Angela Woollacott）就有這樣解釋。





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伍拉科特教授說：「大英帝國實際上在第一次世界大戰後，獲取最大程度和權力。在 1920 年代初期，大英帝國統治了全球大約四分之一的地方，這個時期是她們最大的擴張，但之後卻開始縮小。」





最先是南非等國家在波耳爾戰爭後的 1910 年代，中斷與大英帝國的聯繫，接著，愛爾蘭差不多在同一時間要求實行地方自治，而非洲和加勒比海地區的殖民地，在殖民統治之下的時間較長。





至於澳洲這個前英國殖民地，在 1901 年實現了自治，並組成了聯邦政府，脫離英國並獨立行使自己國家的主權，擁有自己的議會，於 1948 年開始發行自己的護照。





伍拉科特教授表示，大英帝國和英聯邦實質上是有重疊。英聯邦在第一次世界大戰後開始出現，但幾十年來它被稱為「大英帝國和英聯邦」，反映了一些殖民地獲得自治和獨立，而另一些則沒有。





1947 年，印度和巴基斯坦獲得獨立，這對大英帝國的權力以及他們在這兩個殖民地的政治影響是致命的打擊。





雪梨大學高級歷史講師麥克雷裡（Cindy McCreery）博士認為，鑑於成立英聯邦以及大英帝國的解體有直接關係，令英聯邦真正的政治權力長期以來一直都受到質疑。





麥克雷裡博士說：「今天，英聯邦由 50 多個國家組成，其中大部分是共和國。但也有一些英聯邦國家，如澳洲，與英國一樣，以英國君主為國家元首。」





麥克雷裡強調，加入英聯邦是自願的，成員國可以決定加入或離開。她指，現在英聯邦的大多數成員都是共和國，他們有自己的總統作為國家元首，而不是英國君主作元首，但這並不妨礙他們繼續作為英聯邦成員。期間有成員國選擇退出英聯邦，亦有些最近才加入，但總括來說，自英女王統治開始以來，英聯邦一直是一個相當穩定的組織。





不過，隨著英女王離世，英聯邦在國際上的地位會變成怎樣呢？





伍拉科特教授認為，英聯邦的衰落大多發生在 1952 年英女王登基之前，原因是它的權力與帝國的理念有關。





而在某些情況下，殖民領土的控制權被轉移到其他國家。其中一個例子是香港，在 1841 年起一直是大英帝國的殖民地和附屬領土，但在 1997 年就將主權被移交給中國。





伍拉科特教授認為，英聯邦現在不會在世界上有同樣的權力或地位，只會像體育這樣的活動，比如英聯邦運動會，文化和其他活動還在繼續。





至於麥克雷裡博士亦表示，英聯邦的國際地位越來越受到質疑，因為大家都很難確定英聯邦的權力到底是什麼，事實上，這是對英聯邦的批評之一，因為在過去半個世紀實際上沒有發揮什麼作用。





加勒比海國家巴貝多在去年 11 月脫離英國王室，是最新一個成為共和國的國家。





英女王離世，澳洲亦再有聲音呼籲澳洲效仿。





綠黨參議員索普（Lidia Thorpe）說，現在是澳洲與原住民簽訂條約並成為共和國的時候。她說相信越來越多的人，不想被另一個國家的殖民勢力支配，而想成為自己的國家，自己決定自己的命運。

