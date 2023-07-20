Barbie爭議再起：女權主義 vs 賺錢機器

在《Barbie芭比》電影上映前，一切似乎都變成了粉紅色。電影的營銷手法是真正試圖為過去Barbie惹來的批評洗底，抑或試圖利用多元化賺錢，還是兩者兼得？

Margot Robbie as Barbie, dressed in pink in her dreamhouse

Barbie真人版電影在本周將首次亮相。 Source: AP / Warner Bros. Pictures

這是Barbie的世界，而我們只是生活在其中——至少這套以具標誌性的洋娃娃為故事中心，並即將上映的電影，其營銷活動可能會令你相信這一點。

雖然擁有Barbie公仔版權的美國玩具公司美泰(Mattel)與服裝、鞋履、配飾和化妝品品牌，建立了明顯的合作夥伴關係，但從漢堡包到巴士站，甚至約會的應用程式 Bumble，周遭一切在電影上映之前都已經被Barbie化。
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Barbie和 Airbnb 之間的合作還將令一些Barbie迷入住現實生活中的馬里布夢幻屋 (Malibu DreamHouse)，皇家墨爾本理工大學（RMIT University）市場營銷學副教授古列裡 (Lauren Gurrieri) 將其描述為「幾乎非常駭人」，必須「親眼所見才能相信」。
A pink house with a pool
一些幸運的Barbie超級擁躉將在本周末，入住以Ken為主題的馬里布夢幻屋，以配合電影的上映。 Source: Supplied / Airbnb
她向SBS 新聞指出：「通過這些不同營銷手法的努力，該品牌正在尋求瞄準廣大受眾並引起轟動，重新吸引那些曾經接觸過該品牌的人，並吸引新一代消費者。」

澳洲演員瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演該片的同名角色，同時也是該電影的製片人之一，她甚至利用全球巡迴演出將主題裝扮提升到一個全新的水平，向數十年來Barbie的幾款標誌性造型致敬。

墨爾本大學（University of Melbourne）性別及流行文化專家羅斯瓦恩 (Lauren Rosewarne) 向 SBS 新聞說：「我們似乎已經很久沒有一部滲透了一切的電影。」
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Barbie品牌已進化，抑或只是營銷活動？

古列裡表示，美泰過去曾因提倡「金髮、白皙、苗條的美麗標準」而受到批評，現在正尋求將Barbie定位為「包容性品牌」。

她說：「這部電影和隨之而來的促銷活動，提供了一個振興和重新定義品牌的機會，以確保與當代消費者的相關。」

「憑藉起用多元化的演員陣容和導演姬達嘉域（Greta Gerwig），該電影將解決與少女時代、女性氣質和性感化有關的問題，並將Barbie宣傳為鼓舞人心的角色，這部電影反映該品牌最近為使Barbie系列產品多樣化，努力生產具有不同膚色、體型、能力等的Barbie娃娃。

「然而，這可能只是大規模多元化洗底，利用社會正義和女性賦權的空洞比喻，來掩蓋這個品牌宣揚不良身體形象、不切實際的理想和猖獗的物質主義的歷史。」
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A scene from the Barbie movie
這部電影展現不同體型、種族、能力和職業的Barbie和Ken的故事。 Source: AP / Warner Bros. Pictures
羅斯瓦恩表示，鑑於荷里活的一切都是為了賺錢，因此很難將電影的「商業目標」與其任何試圖實現或促進社會進步的努力分開。

她說：「如果你真的只是想拍一部多元化的電影，為甚麼要選擇Barbie呢？。」

「你選擇Barbie是因為它擁有既定的吸引力、品牌知名度，這一切都是資本主義幫助推動。」

羅斯瓦恩表示，如果一部Barbie電影沒有更多的多樣性，就很難從中賺錢。

她說：「一個直接了當的Barbie，一個遙不可及的身體形象、衣著時尚的東西，在 2023 年是行不通的。」

「這套電影的角度是新穎的。它的角度是由女性和女權主義導演製作。角度是多樣性。角度是我們如何將舊玩具變成新的？」

Barbie 營銷團隊成功了嗎？

古列裡表示，這部電影龐大的營銷預算支持「擴大Barbie品牌文化共鳴」的成果。

她說：「例如，我們現在正在見證Barbie風格Barbiecore趨勢，在社交媒體和青年文化中爆發，充滿活力的粉紅色調和超女性氣質受到歡迎。」

「當然，這有利於為Barbie創造更多的令人期待的氛圍和品牌合作機會，推動銷售並提高品牌形象和知名度，令大眾有創意地接觸與Barbie相關的美學。」
Barbie driving a pink convertible through the desert with Ken in the backseat
澳洲演員瑪歌羅比在片中飾演主角，與瑞賴恩高斯寧飾演的Ken演對手戲。 Source: AP / Warner Bros. Pictures
羅斯瓦恩表示，如果Barbie的營銷活動旨在圍繞電影引起轟動，那麼肯定已經實現了這個目標。

她說：「每部電影都旨在創造一個文化時刻，但大多數都沒有。」

但羅斯瓦恩表示，電影在財務上的成功程度最終取決於票房收入。

她說：「兩者並不總是相符一致。」
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Published 20 July 2023 1:58pm
By Amy Hall
Source: SBS
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