熱賣「通渠劑」緊急回收 可導致嚴重灼傷

一款在 Bunnings 出賣的熱賣「通渠劑」因為瓶蓋有問題，瓶內清潔劑可能會意外洩漏，導致嚴重灼傷，須緊急召回。





澳洲產品安全局(Product Safety Australia) 警告，在Bunnings 購買了1.2升的Drano Max Gel浴室排水管道清潔劑，或在2023年4月14日至5月23日期間在網購平台亞馬遜（Amazon）上購買了該產品的人應該「立即停止使用該產品」。





包裝問題可能導致瓶蓋周圍和瓶子外部出現洩漏。



需回收的通渠產品。 安全局警告指，由於產品極具腐蝕性，可能導致眼睛和呼吸道刺激，並對皮膚和黏膜（如鼻子，口腔和呼吸道）造成嚴重灼傷。





製造商SC Johnson & Son建議民眾將把產品存放在遠離幼兒和寵物的地方。如果要處理有問題的產品，應該戴手套以防止洩漏。





可能有問題的「通渠劑」產品SKU編碼為319263，使用日期為2024年10月31日。客戶可以前往Dano網站，使用「檢查我的產品」工具來幫助客戶獲得全額退款。



通渠產品具腐蝕性。 Source: Pixabay 當局表示，如果客戶已購入多瓶產品，要求索賠，可以在周一至周五的辦公時間：上午9點至下午6點間，致電SC Johnson & Son，或通過 該網站 的表格聯繫它們。





如民眾不幸被腐液濺中受傷，應第一時間需要大量沖水，為皮膚降溫及稀釋液體，即使皮膚已降溫，但亦不可以停止沖水，要盡量稀釋腐液。



