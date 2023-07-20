技術移民後悔選擇移澳 指其他國家「父母簽證」更易更快

要點： 每年父母簽證名額設有上限。

2023-24年移民計劃中，父母簽證的名額為8,500個。

專家表示，澳洲針對父母簽證的移民政策可能會成為考慮移民該國的技術移民的一個不利因素。

墨爾本居民巴蒂（Jasdeep Bhatti）於 2021年為父母申請了父母付費移民簽證（Subclass 143），希望父母能夠幫助她撫養她的年幼家庭。





她向 SBS Hindi （印地語頻道）表示：「這種簽證的處理時間已經延長至六年，實在是『令人無法接受』。



巴蒂（Jasdeep Bhatti）（左二）和她的兄弟（坐）希望為居住在印度的父母提供簽證擔保。 Source: Supplied / Supplied by Jasdeep Bhatti 她表示，她的父母經常希望她和她的兄弟移民加拿大，因為那裡「更快」同「更易」獲得父母永久居留權。



她指：「我們現在無法移民加拿大，因為我們在那裡將要重新開始新的生活，所以我們別無選擇，只能等待自己...」





她指要照顧年幼子女，同時要應付工作和個人生活，對她造成「巨大壓力」。





她說：「政府應該明白，我們的父母，可以照顧我們的孩子，是我們這樣家庭的寶貴資產。」





她解釋：「目前，我和我哥哥都住在澳洲，我們有時懷疑移居這裡（澳洲）的決定，因為就父母簽證而言，我們現在認為加拿大可能是一個更好的選擇，」



看到我們的父母必須等待多年的情況實在讓人難過，而我們其他的親戚，在我們移民後選擇搬去加拿大，現在都與他們的父母生活在一起。 巴蒂

另一位在阿德雷德的工程師帕瓦爾（Nitin Parwal）亦在提交了父母簽證後五年仍未獲批，而表達不滿。



帕瓦爾 (Nitin Parwal) 與家人 Credit: Supplied 他表示，他一直在向一些有專業資格的朋友表示，如果他們是父母的主要照顧者，可以考慮移民加拿大。





帕瓦爾約在二十年前從美國移民澳洲，他解釋，最初選擇澳洲而非加拿大是因為他相信澳洲會提供更理想的生活環境。





現在，他後悔沒有事先了解父母的簽證情況。





他說：「現在對我來說已經不可能搬去美國或加拿大了，因為我已經在這裡有工作，而且在澳洲『落地生根』。」





但他指：「通過讓父母簽證過程更加困難，澳洲再次證明了它是一個無情的國家，就像在新冠封鎖期間一樣，」





帕瓦爾認為，加快處理積壓的簽證申請可以幫助家庭團聚，促進公民之間的團結。





在澳洲，為父母與子女團聚提供了多種簽證選項。



雖然有不同的簽證申請選擇，但所有父母簽證申請都受到限制和有一定名額，這意味著每個移民計劃年度都有最多可簽發的簽證數量。





在 2023-24年的移民計劃中，預計父母簽證的名額為8,500個。





澳洲內政部（Home Affairs）表示「在2022年10月的預算案中，政府宣佈將2021-22年的父母簽證移民計劃名額從4,500個增加到2022-23年的8,500個」，內政部同時指出目前移民計劃中父母簽證的名額保持在相同水平。





父母簽證在每年的移民計劃中有上限。對於這些簽證的需求很強，申請人數一直高於每年名額，導致近年來處理時間不斷增加。



父母簽證申請數

父母簽證的排隊時間有多長？ 截至2023年5月，已經有137,623份父母簽證申請在等待處理。





父母簽證在2021年7月至2022年5月期間的申請數為16,252份，而在2022年7月至2023年5月期間則增加至23,027份。



目前父母簽證的處理時間是多久？

根據內政部網站，2022-23年度完成的簽證的平均處理時間為Contributory Parent Visas約六年，Parent和Aged Parent Visas約十二年。





雖然永久父母簽證的等待期通常非常長，但最近這個等待時間變得更長了。





網站現在指出，新申請者應該預計至少等待12年的Contributory Parent visas 和至少等待29年的Parent和 Aged Parent visas。





移民專家杜姆拉（Pankaj Dumra）表示，值得注意的是，父母簽證是基於醫學檢查來發放的，而父母在申請和簽證發放之間的醫學條件可能會發生變化，這個過程可能需要12至30年的時間。是時候讓澳洲為這一類別增加更多名額。





在其他親子團聚簽證類別中，杜姆拉說：「贊助父母（臨時）簽證 (Subclass 870)允許父母在五到十年內更長時間停留，但他們就無法享受國民醫療保健福利（Medicare）設施。」





根據他的說法，由於父母簽證愈加嚴格及困難，可能會成為技術移民考慮移澳的一個阻礙因素。



