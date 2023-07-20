技術移民後悔選擇移澳 指其他國家「父母簽證」更易更快

近年來，父母永久居留簽證不斷增加，處理時間亦因而變得更長，澳洲目前積壓的待處理的父母簽證申請超過137,620份。因此，一些技術移民表示他們現在對當初放棄選擇加拿大等提供更快簽證處理的國家感到「後悔」。

Settlement Guide: How can I bring my parents to Australia?

父母簽證等待需時。 Source: Flickr / Courtesy of gwaar/Flickr CC

要點：
  • 每年父母簽證名額設有上限。
  • 2023-24年移民計劃中，父母簽證的名額為8,500個。
  • 專家表示，澳洲針對父母簽證的移民政策可能會成為考慮移民該國的技術移民的一個不利因素。
墨爾本居民巴蒂（Jasdeep Bhatti）於 2021年為父母申請了父母付費移民簽證（Subclass 143），希望父母能夠幫助她撫養她的年幼家庭。

她向 SBS Hindi （印地語頻道）表示：「這種簽證的處理時間已經延長至六年，實在是『令人無法接受』。
Indians in Australia
巴蒂（Jasdeep Bhatti）（左二）和她的兄弟（坐）希望為居住在印度的父母提供簽證擔保。 Source: Supplied / Supplied by Jasdeep Bhatti
她表示，她的父母經常希望她和她的兄弟移民加拿大，因為那裡「更快」同「更易」獲得父母永久居留權。
更多內容

【專家話你知】父母移民簽證須知 與移民局溝通要小心

她指：「我們現在無法移民加拿大，因為我們在那裡將要重新開始新的生活，所以我們別無選擇，只能等待自己...」

她指要照顧年幼子女，同時要應付工作和個人生活，對她造成「巨大壓力」。

她說：「政府應該明白，我們的父母，可以照顧我們的孩子，是我們這樣家庭的寶貴資產。」

她解釋：「目前，我和我哥哥都住在澳洲，我們有時懷疑移居這裡（澳洲）的決定，因為就父母簽證而言，我們現在認為加拿大可能是一個更好的選擇，」
看到我們的父母必須等待多年的情況實在讓人難過，而我們其他的親戚，在我們移民後選擇搬去加拿大，現在都與他們的父母生活在一起。
巴蒂
另一位在阿德雷德的工程師帕瓦爾（Nitin Parwal）亦在提交了父母簽證後五年仍未獲批，而表達不滿。
Capture.JPG
帕瓦爾 (Nitin Parwal) 與家人 Credit: Supplied
他表示，他一直在向一些有專業資格的朋友表示，如果他們是父母的主要照顧者，可以考慮移民加拿大。

帕瓦爾約在二十年前從美國移民澳洲，他解釋，最初選擇澳洲而非加拿大是因為他相信澳洲會提供更理想的生活環境。

現在，他後悔沒有事先了解父母的簽證情況。

他說：「現在對我來說已經不可能搬去美國或加拿大了，因為我已經在這裡有工作，而且在澳洲『落地生根』。」

但他指：「通過讓父母簽證過程更加困難，澳洲再次證明了它是一個無情的國家，就像在新冠封鎖期間一樣，」

帕瓦爾認為，加快處理積壓的簽證申請可以幫助家庭團聚，促進公民之間的團結。

在澳洲，為父母與子女團聚提供了多種簽證選項。
更多內容

【一文睇清】香港人想帶父母移民澳洲 有甚麼方法可以留低？

【一文睇清】澳洲優待香港人簽證措施

雖然有不同的簽證申請選擇，但所有父母簽證申請都受到限制和有一定名額，這意味著每個移民計劃年度都有最多可簽發的簽證數量。

在 2023-24年的移民計劃中，預計父母簽證的名額為8,500個。

澳洲內政部（Home Affairs）表示「在2022年10月的預算案中，政府宣佈將2021-22年的父母簽證移民計劃名額從4,500個增加到2022-23年的8,500個」，內政部同時指出目前移民計劃中父母簽證的名額保持在相同水平。

父母簽證在每年的移民計劃中有上限。對於這些簽證的需求很強，申請人數一直高於每年名額，導致近年來處理時間不斷增加。

父母簽證申請數

父母簽證的排隊時間有多長？ 截至2023年5月，已經有137,623份父母簽證申請在等待處理。

父母簽證在2021年7月至2022年5月期間的申請數為16,252份，而在2022年7月至2023年5月期間則增加至23,027份。

目前父母簽證的處理時間是多久？

根據內政部網站，2022-23年度完成的簽證的平均處理時間為Contributory Parent Visas約六年，Parent和Aged Parent Visas約十二年。

雖然永久父母簽證的等待期通常非常長，但最近這個等待時間變得更長了。

網站現在指出，新申請者應該預計至少等待12年的Contributory Parent visas 和至少等待29年的Parent和 Aged Parent visas。

移民專家杜姆拉（Pankaj Dumra）表示，值得注意的是，父母簽證是基於醫學檢查來發放的，而父母在申請和簽證發放之間的醫學條件可能會發生變化，這個過程可能需要12至30年的時間。是時候讓澳洲為這一類別增加更多名額。

在其他親子團聚簽證類別中，杜姆拉說：「贊助父母（臨時）簽證 (Subclass 870)允許父母在五到十年內更長時間停留，但他們就無法享受國民醫療保健福利（Medicare）設施。」

根據他的說法，由於父母簽證愈加嚴格及困難，可能會成為技術移民考慮移澳的一個阻礙因素。

雖然不少移民覺得加拿大相對澳洲而言，更易為父母申請居留，但根據加拿大移民網站計算出父母和祖父母簽證的處理時間，亦約需要兩至四年（由遞交申請當日算起）。

原文：
SBS HINDI

更多內容

熱賣「通渠劑」緊急回收 可導致嚴重灼傷

減肥減極都唔成功? AI可能幫到你

【突發】新西蘭市中心發生槍擊案 至少三人死

【全澳租屋危機】智庫歸咎移民潮 專家轟搵人祭旗

【需求大增？】航空公司宣佈增加澳洲香港直飛航班

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道



SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 20 July 2023 12:12pm
By Natasha Kaul, Tracy Lo
Source: SBS

Share this with family and friends