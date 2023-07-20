減肥減極都唔成功? AI可能幫到你

聯邦科學及工業研究組織CSIRO進行的一項全球首創研究發現，人工智能可能能夠預測一個人何時會退出線上減重計劃，將可提高電子健康項目的參與度和加強計劃的好處。





該研究發現，利用「機器學習」，去訓練電腦識別包含範例數據的模式，科學家可以準確預測「用戶何時會退出」他們的計劃。





研究發現，科學家可以從第三周開始準確預測用戶何時會退出線上計劃。





CSIRO指出，這項技術對於應對澳洲肥胖率不斷上升的情況可能有用。





澳洲有67%的人口超重或肥胖，其中8%的疾病部分原因是由肥胖引起，約 5% 是由於飲食風險，因此健康生活的支援和生活方式改變，顯得更加重要。





最近，網上的電子減重計劃有所增加，以幫助減少因肥胖和缺乏運動帶來的健康風險。





對這些計劃的參與度，是用家成功改變行為和改善健康的重要因素。





CSIRO電子健康研究中心的研究科學家、研究的主要撰寫人Aida Brankovic博士表示，目前幾乎沒有證據表明人們如何參與這些項目，特別是在他們何時以及為何退出。





而機器學習在長期對抗肥胖方面可能發揮重要作用。





他表示，雖然科技在健康方面的的應用不斷增加，但仍存在一個持續的挑戰，包括用戶參與度下降或不使用。



研究中使用的成功機器學習模型，可以根據用戶在平台上的總活動情況，包括前幾周的體重輸入，每周預測退出計劃的情況。





電腦可以以這些數據，令健康計劃更加量身訂制、支持性更強，並為用戶提供更大的機會，進行長期的生活方式改變。





Aida Brankovic表示，重要的是，本研究中使用的機器學習模型也可以根據其他需要參與度的大型數據集進行調整和應用。





CSIRO電子健康研究中心的研究科學家兼研究的合著者 Gilly Hendrie 博士表示，希望這項研究的結果和未來的工作，關注參與線上健康項目的其他因素，能夠改善用戶的體驗，包括在關鍵時間點訂制內容。





是次研究中有近60,000人接受了調查，是世界上首次對大型線上商業減肥項目的數據進行分析。





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