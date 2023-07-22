新州衛生當局發警告 兩名麻疹病人曾在州內多個地方出沒

從海外歸國的同一家庭中，兩名成員確診感染麻疹。新州衛生當局發出麻疹警告。





據報，這兩名患者在具傳染性期間（7月14日至7月20日）曾前往雪梨多個地方，其中雪梨東部 Rose Bay 和 Randwick 地區最多。





東南雪禾公共衛生部助理主任凱特拉里斯(Anthea Katelaris)博士表示，任何曾經在相同地點的人應該留意麻疹的徵兆和症狀，直至8月7日，而且檢查他們的疫苗接種狀況。





凱特拉里斯表示：「麻疹-腮腺炎-風疹（MMR）疫苗可透過家庭醫生（所有年齡）和部分藥房（12歲以上的人）接種。」



「對於1966年或之後出生的人，如果他們尚未接種兩劑疫苗，可以免費接種。如果並唔確定自己是否已接種了兩劑疫苗，再接種一劑是相當安全的。」





她表示，最容易受感染的人包括12個月以下的嬰兒，未接種疫苗的人以及免疫系統較弱的人。





她表示感染者可能需要長達18天才會出現症狀，因此如果曾在下列地點停留，保持警惕就非常重要。





「如果出現症狀，請提前致電給家庭醫生，並確保不會與其他病人一起在候診室等候。」



LISTEN TO 【專家話你知】麻疹、氣喘、中風和前列腺問題 SBS Chinese 23/07/2019 23:22 Play

症狀包括發燒、眼痛和咳嗽，三到四天後會出現紅色的斑點狀皮疹，通常從頭部和頸部擴散到全身其他部位。





以下是這兩位患者到訪的地點。新州衛生部表示，這些地點對民眾沒有持續的風險。



卡塔爾航空QR908航班，從多哈飛往雪梨，多哈於7月13日星期四晚上8點出發，於7月14日星期五下午5點10分抵達雪梨。



雪梨機場- 1號航站樓國際抵達區（包括行李領取和海關）於7月14日星期五晚上5點10分至7點之間。



TerryWhite Chemmart Gaslight Rose Bay 484 Old South Head Rd Rose Bay 於7月15日星期六上午11點至11點45分。



Prince of Wales醫院急症室於7月19日星期三上午9點至下午2點及下午4點至晚上11點15分。



Prince of Wales醫院Randwick LifeGrain咖啡店於7月19日星期三上午11點15分至中午12點。



Prince of Wales醫院大堂藥房（Barker St入口）於7月19日星期三中午12點45分至下午1點30分。



Westpac銀行，49-51 Belmore Rd，Randwick 2031 於7月20日星期四下午2點15分至2點45分。



Priceline Randwick，49-51 Belmore Rd，Randwick 2031 於7月20日星期四下午2點15分至3點。



Blooms the Chemist，Royal Randwick，26/73 Belmore Rd，Randwick 2031 於7月20日星期四下午2點30分至3點15分。



Royal Randwick購物中心73 Belmore Rd，Randwick 2031 於7月20日星期四下午2點至3點15分。



7-Eleven Randwick 128 Barker St，Randwick NSW 2031 於7月20日星期四中午12點30分至1點15分。

墨爾本和布里斯本於星期一（7月17日）亦發出類似警告，一名麻疹感染者曾到訪這兩個州。









