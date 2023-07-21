午餐「變遷」：華人母親準備中餐 子女從尷尬到被同學羨慕

要點 澳洲華人母親Taylor每天為孩子準備熱飯帶去學校。

過去幾周，「白人飯」一詞在各大社交平台引發網友的熱烈討論。

一些上班族和健身愛好者認為這是一種「更健康、更方便」的飲食方式。

現居澳洲的華人母親Taylor Bi說，在午餐選擇方面，就讀小學的兩個子女，曾一度拒絕帶中式午餐去學校，因 「 吃的不一樣而被嘲笑」。但如今，她製作的中式「三道菜套餐」，兩姐弟在學校受到同學羨慕。





在澳洲，學生來自不同族裔和文化背景，他們所帶午餐盒內的食物也在一定程度上體現這種多元文化。





有的學生的午餐盒裡是壽司、果醬三文治，有的則是炒菜、米飯，或餃子等等。





對於育有兩名子女的華人母親Taylor Bi來說，中式飯菜是她每天為子女，帶到學校的日常午餐。





她向SBS中文指出，11歲的女兒（Nuo Qi）和九歲兒子（Nuo Lin）曾一度拒絕帶中式午餐到學校，因為和其他同學，食的午餐不同，覺得尷尬。





但慢慢長大後，他們的想法改變。 Taylor Bi說，如今，兩人只願意帶中餐。





和西式簡單快手的芝士火腿三文治相比，Taylor Bi準備的中式午餐盒看起來頗為豐盛，一些同學開玩笑地稱其為 「三道菜套餐（three-course meal）」。





Taylor Bi說：「用所有零食來換一顆餃子的事是真實發生過的。」





但由於學校表明禁止學生分享或者交換食物，其他同學只能投來羨慕的目光。



Taylor Bi 每天都為兩個讀小學的子女，準備中式午餐。 Credit: Taylor Bi

社交平台熱門話題

Taylor Bi說，當子女最初拒絕帶中餐上學時，她也曾準備過較為西式的午餐盒，比如芝士三明治和芝士餅乾（cheese cracker）。





在過去幾周內，這一被稱為具有極簡主義理念的飲食方式，在多個中英文社交平台上成為熱門話題。一些網友稱為「白人飯」，並分享了他們的食物照片和視頻，認為準備這些食物無需太多的烹飪技巧、時間和精力。





這些帖子都在社交平台上貼上相關的主題標籤。





據描述，這些食物多以冷食、清淡為特點，具體例子包括火腿芝士三明治、餅乾配芝士、沙律以及帶蘸醬的生胡蘿蔔或西芹等。





這種飲食方式引起熱議也是源於飲食文化的差異。





一些華人網友表示，這與華人傳統傾向溫熱飲食的習慣和觀念不一樣。 對「簡單快手「飲食方式的喜愛 但是，同樣有許多網友喜歡或者推崇這類極簡風格的西式午餐。





為了表達自己的欣賞和支持立場，另一個主題標籤#白人飯也是飯在中國多個社交媒體平台上出現。





一些沒有時間做飯的上班一族表示，這類「簡單、快手」的「打工仔午餐」，完全符合他們的快節奏生活。





此外，一些健身愛好者也表示，有的傳統菜式「重油重鹽」，相比之下，「少油少鹽」的飲食更有利於達到減脂效果。



營養師怎麼看？

那麼，營養師如何看待這類簡單又快捷的食物呢？ 布里斯本註冊營養師Venus Zhang說，她第一次看到有關貼有這類熱門標籤的帖子時，配圖是數根胡蘿蔔和黃瓜，還有餅乾配芝士。





她稱，這類飲食看起來「簡單、方便、便宜」，但作為一頓飯來說，其營養價值「遠遠不夠」。





她解釋：「比如說餅乾配芝士，裡面只有四五片餅乾加一些芝士，再加一些火腿肉，就當做中飯。但是我們人體所需一日三餐，這些熱量是遠遠不夠的。」





除此之外，她還指出，火腿等醃製加工肉類由於含有亞硝酸鹽，可能會在人體內產生炎症。



在嚴重的情況下，（過多食用）可能會導致大腸癌。 營養師Venus Zhang

Vensus Zhang 她補充說，有的人做中餐往往使用味精，而許多人認為味精會引起頭痛和其他不適。





對於有的人提到「白人飯」比中餐「更健康」的說法，Venus Zhang認為並不准確。





她說，中餐包括不同的菜系，各有特色，那麼是要和哪個菜係比呢？





Taylor Bi就認為，作為華人，自己一直希望子女帶中餐返學。現在看到姐弟倆喜歡帶中餐，她非常高興。





「我就想說，現在你（子女）終於知道媽媽以前說的是對的了吧。」





本文的觀點和信息僅為提供普通資訊，未有考慮個人情況，不應視為對個人健康的建議。



任何有關醫療、健康或者飲食的問題，應諮詢專業人士。







