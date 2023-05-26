【時事百寶箱】負債與賠償：棄辦英聯邦運動會的「前因」與「後果」

此舉令幾乎所有持份者感到驚訝，包括英聯邦運動會聯合會的管理層、運動員、體育界組織、市政府官員等。





作出這個決定後，安德魯斯的工黨政府將由於違反今次主辦運動會的承諾，而很大可能需要面對政治上的後果，更甚者亦可能會遭受法律挑戰及面對聲譽受損的情況。





更多內容 維州撤辦英聯邦運動會 華人運動員商戶嘆失良機

在維州政府宣佈 放棄主辦 2026 年英聯邦運動會 之前，早於 2023 年年初就已有跡象顯示，維州正在認真評估是否履行主辦該屆英聯邦運動會的承諾。在政府於 5 月公佈的 2023-24 年度維州財政預算案中，財政廳承認當地經濟前景正面臨高於正常水平的風險，主要由於當地的債務越來越多。 預料維州政府的淨債務 將由 2024 年的 1,354 億元增加至 2026-27 年度的 1,714 億元。





放棄主辦的其他原因

第一，從財務、合約及聲譽的角度而言，違反與英聯邦運動會聯合會 (Commonwealth Games Federation) 簽訂的合約，較放棄舉辦奧運會或世界盃來得更為容易。由舉辦英聯邦運動會中的贊助、轉播權、售票、體育旅遊業等所獲得的收益，其實遠比上述兩個大型體育賽事為少。



第二，在體育運動事業方面，維州當地的四項主要體育運動——澳式足球、足球、欖球及板球——都不會由於維州放棄舉辦英聯邦運動會而受影響。但相反，在其他需要更多參與度、傳媒轉播及運動員曝光率的體育項目，例如游泳及曲棍球等，就更容易受政府取消體育賽事所影響。





違約與和解賠償

不過，目前政府律師團隊面對的重大問題，就是試圖彌補違反合約承諾的損害。主要由於，從法律的角度，對於管理機關英聯邦運動會聯合會而言，上述所有放棄在維州舉辦運動會的理據，都與他們無關。





安德森教授表示，當簽訂合約的時候，維州政府已表明願意且在財務上有能力舉辦運動會；而根據協議條款，英聯邦運動會聯合會有合理理由預期該場運動會將會按計劃舉行。





教授認為，相信此事最終需要對簿公堂的可能性並不大，幾乎可以肯定的是維州政府最終將為違反合約而對聯合會作出賠償。



(在主辦合約中) 有多條條文提及，如果運動會能順利舉行，預計將帶來多少的現金流。 英聯邦運動會聯合會行政總裁薩德爾

教授估計，雙方亦可能會討論到今次事件對整個英聯邦運動會品牌形象所造成的損害，以及需要緊急尋找新主辦單位的情況，從而協定出相應的賠償金額。





他又表示，英聯邦運動會聯合會可能會對維州政府所提出的大額超支數字提出質疑，例如有關數字是否有誇大其詞之嫌以令外界理解放棄主辦運動會的決定，特別是原先的成本估算水平均與 2018 年黃金海岸及 2022 年伯明翰英聯邦運動會的成本相若。





除此以外，聯合會亦可能會強調，維州政府作出的決定在大型體育活動史上是非常罕見，而且此前亦是維州政府自行決定要在維州偏遠地區舉行運動會，而非在墨爾本市中心，導致需要花費巨額金錢改善基建。



收聽節目 【誰來執二攤？】蘇格蘭和伯明翰可能會分別主辦英聯邦運動會 SBS Chinese 19/07/2023 07:12 Play

聲譽受損

不單是金錢財務上的損失，以作為澳洲體育之都而自豪的維州目前亦處於尷尬的境況。當地是拆禮物日板球測試賽、澳洲網球公開賽、一級方程式格蘭披治大賽、澳式足球聯盟總決賽、墨爾本盃賽馬等多項體育盛事的舉辦地點，放棄主辦英聯邦運動會亦將令維州作為這些大型賽事的聲譽受到損害。





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