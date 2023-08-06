【SBS全新美食節目】 名廚 Adam 與 Poh 帶你探索澳洲地道美食

廣闊的道路，碧藍的天空，在車上播放經典歌曲，沿著公路奔馳——這就是澳洲人最熱愛的自駕遊體驗。若再加上我們最喜愛的名廚Adam和Poh結伴同行，相信會是絕佳的旅程。





SBS推出全新美食節目《Adam & Poh’s Great Australian Bites》，節目將於8月8日(星期二)在SBS On Demand上首播，SBS Food頻道亦會於當晚8時直播。 SBS On Demand 將提供阿拉伯語、簡體中文、繁體中文、韓語和越南語字幕。





節目中，Adam與Poh這對具默契的拍檔，將會帶大家穿越廣闊的平原、壯麗的海岸線和閃耀的大城市去尋找美食，並了解地道食物如何塑造澳洲的歷史、創意和文化。









Adam與Poh將會從澳洲內陸的烏魯魯(Uluru)出發，前往達爾文(Darwin)和卡卡杜(Kakadu)，在那裡探索澳洲原住民的傳統美食，以及美食多元文化。然後，兩人再穿越維州，進一步了解澳洲城鎮的三大美食支柱:酒吧、麵包店和中餐館。





他們前往塔斯曼尼亞探索美味的澳洲肉批(pie)，並往南澳了解澳洲對咖啡文化的熱愛，以及如何將澳洲式早午餐(Brunch)推向世界舞台。他們還到訪雪梨，製作了一個特別的蛋糕，然後以首都坎培拉作為終點站，努力為我們尋找澳洲本地名菜。





Adam與Poh在節目途中分別會與對澳洲烹飪和文化產生重要影響的好友見面，當中包括總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）、傳奇藝術家多恩（Ken Done）、南澳最受歡迎的比爾（Maggie Beer）、澳洲政治家和前華爾比隊長波考克（David Pocock）、澳洲《周末女性雜誌》著名的烹飪女皇克拉克（Pamela Clark）、名人廚師和美食偶像莊（Elizabeth Chong）、電視名人埃弗雷特（Peter Everett）、澳洲頂級海鮮供應商蘇斯曼（John Susman）以及Pilu At Freshwater餐廳的行政總廚暨老闆皮魯（Giovanni Pilu）。



名廚Adam 與 Poh 親身帶你探索澳洲各地美食 Source: SBS



不論是去商店為購買晚餐的材料，還是去遠處的小鎮嘗試當地的特色菜，都隨時帶出令人心領神會的啟示。他們告訴大家澳洲的美食並不應局限於由米芝蓮星級餐廳和廚師製作的食物，而是應由我們自己親手烹調出來的食物。



我們過往過於關注高級餐廳製作的食物，澳洲美食其實可以簡單如香草片、酒吧炸肉排和媽媽煮的肉醬意粉。澳洲是一個會爭論哪間越式法包最好吃，並會為蛋卷應否加番茄醬或燒烤醬都有強烈意見的國家。是時候發掘我們熟悉且喜愛的食物了，我很高興能和Poh一起製作這個節目。 主持人Adam

名廚Adam 與 Poh 親身帶你探索地道澳洲菜 Source: SBS 關於 Adam Liaw





Adam是一名廚師、作家和廣播員。他是澳洲最受歡迎的電視名人之一，目前主持SBS電視台的《亞當·利奧的烹飪世界》、ABC電視台的《明日今夜》以及Nine電視台的《Good Food Kitchen》。他還為Audible主持播客《如何讓味道改變世界》。





他出版了八本烹飪書，第九本將於 2023 年 10 月推出，他每週並為《星期日生活》雜誌和《雪梨先驅日報》、《時代報》、《布里斯本時報》和《今日珀斯》的《美食》欄目撰寫文章。





作為三個孩子的父親，亞當深知澳洲家庭的飲食習慣。他為人親切，設計的食譜受全國普羅大眾喜愛。





Adam是澳洲聯合國兒童基金會營養大使。他目前擔任新南威爾士技術學院、塔斯曼尼亞博物館和美術館、澳日基金會、澳洲華人博物館以及澳洲父親節委員會的董事會成員。





名廚Adam 與 Poh 親身帶你探索地道澳洲菜 Source: SBS 關於 Poh Ling Yeow





Poh 是第五代在馬來西亞出生的華人。她九歲前在吉隆坡長大，然後隨家庭移居到澳洲阿德雷德，至今仍在當地生活和工作。Poh 擁有南澳大學視覺傳播學士學位，專攻插畫。自2002年以來，她一直專注於繪畫事業和舉辦展覽。2009年，Poh在澳洲Masterchef的第一季比賽中獲得亞軍，從此她在美食電視界中嶄露頭角。現時她已經錄製了三季的《Poh's Kitchen》，兩季的《Poh & Co》，並參與了三季的《Masterchef Australia》以及兩季的《Snackmasters Australia》的主持人。2022年，她在《Legomasters Bricksmas Special》中獲勝，並是長期旅行節目《Getaway》的客席主持。同時，Poh已出版了四本烹飪書 - 《Poh's Kitchen - My Cooking Adventures》，《Same Same But Different》，《Poh Bakes 100 Greats》和《What I Cook When Nobody’s Watching》。她在阿德雷德農民市場的Jamface烘焙店已經營了8年。



名廚Adam 與 Poh 親身帶你探索地道澳洲菜 Source: SBS

穿越澳洲壯闊的景觀，體驗無數的飲食文化，重新喚醒我們對於歸屬感和移民的故事。從巴拉瑞特 (Ballarat) 幾十年從未改菜單的老華人餐館到坎培拉的越式法包，皆令人驚嘆不已。我們一起了解澳洲的根源，以及為何澳洲擁有世界上最強的食物文化。 節目主持人Poh

第 1 集 – 愛麗絲泉和烏魯魯（8 月 8 日）





一個國家的美食反映了其氣候、歷史、創造力和內心。Adam與Poh的美食探險之旅將從澳洲最迷人的中心地帶出發，帶你追訪數萬年的烹飪歷史。





第 2 集 – 達爾文-卡卡杜（8 月 15 日）





Adam與Poh將探討澳洲美食的三大時代——原住民的悠久飲食歷史、歐洲殖民影響和現代多元文化。沒有任何地方能像澳洲那樣將以上影響融合在一起。





第 3 集 – 吉普斯蘭地區（8 月 22 日）





Adam與Poh前往維州的吉普斯蘭地區，進入澳洲其中一個重要的食物之鄉。在這裡，他們探索簡單的家常小菜，並嘗試製作終極澳洲烤羊肉。





第 4 集 –巴拉瑞特（8 月 29 日）





在澳洲的任何鄉鎮，你都會發現澳洲鄉土美食的三大支柱：酒吧、麵包店和中餐館。 Adam與Poh深入探索這些經典美食與他們之間源遠流長的豐富聯繫。





第 5 集 – 塔斯曼尼亞州朗塞斯頓（9 月 5 日）





Adam與Poh前往塔斯曼尼亞，尋找一種不平凡的經典澳洲肉批。他們甚至試圖探索最具爭議的問題...你想加醬汁嗎？





第 6 集 – 南澳洲（9 月 12 日）





從 Flat White 咖啡到牛油果吐司，澳洲的咖啡師和廚師將澳洲的咖啡店文化推向全球。那麼澳洲早餐和早午餐是如何在世界舞台上大放異彩的呢？





第 7 集 – 雪梨（9 月 19 日）





沒有哪個城市能比雪梨更具澳洲特色。在本集，Adam與Poh嘗試透過探索具代表性的菜餚，並認識具代表性的澳洲人，從而製作標誌性的菜餚。





第 8 集 – 坎培拉（9 月 26 日）





對於亞當和寶來說，沒有比首都更合適的地方來結束他們這敞澳洲地道菜探索之旅。從澳洲中心地帶開展旅程，然後在這片土地的行政中心結束。







