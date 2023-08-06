【女足世界盃】澳洲隊長 Sam Kerr 傷愈復出明硬撼丹麥爭入八強

西班牙在奧克蘭 Eden Park 以 5-1 擊敗了瑞士，而之後日本在威靈頓 Regional Stadium 以 3-1 擊敗歐洲勁旅挪威， 換句話說，西班牙和日本雙雙晉級八強，而瑞士和挪威出局。





該兩場比賽均鬥得非常激烈。



雖然挪威奮力作戰，但仍逃不過敗於日本隊的厄運，無緣晉級 8 強。 Source: AAP / Bildbyran 今天澳洲東部時間中午由荷蘭與南非展開對決，到了下午 7 時戲碼更利害，世界排名第1且是衛冕世界盃冠軍的美國將迎戰世界排名第3的瑞典。





不過 明天的賽事可能更為澳洲的球迷關注 ，世界排名 10 的澳洲國家隊 Matildas 的隊長 Sam Kerr 向媒體表示，明天與排名 13 的丹麥對壘時，她將會披甲上陣，但我們暫時未知她的傷患康復進度如何。





Kerr 因小腿肌肉受傷而沒有參加之前的小組賽事。



澳洲國家隊後防球員 Charlotte Grant (右) 在對加拿大一仗受傷，週一賽事未必能上陣。 Source: AAP / Sports Press Photo 至於 Matildas 的後衛 Charlotte Grant 也受傷患困擾，明天是否能上陣成疑。她是在星期一對加拿大許勝不許敗那場比賽中受傷。她未有參與星期五在布里斯本的訓練。





這場澳洲隊丹麥的賽事將於明晚 8 點半在於雪梨奧運公園 Stadium Australia 舉行，預計有 7 萬 5,000 球迷到現場捧場為澳洲隊打氣。



