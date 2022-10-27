罰款跟通脹 明年起大幅上調

隨著年度消費者物價指及潛在通脹率處於自1990年代初的最高水平。同時，在數日前發布的預算案中，預料電費與煤氣價格明年將會大幅飆升，不少家庭已大受打擊。





然而，他們將接受的打擊尚未結束，除了要應對燃油及日用品的通貨膨脹，聯邦政府的罰款單位亦將由明年1月1日起上調。





由原定的 $222 上升至 $275 元，上升$53元，升幅24%。





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這一次的加幅預料會在未來4年，為聯邦政府帶來 3160 萬元的收入。





有關的罰款的加幅是根據通脹每三年調整一次，下次調整將在2023年7月1日。





根據聯邦法律犯下的罪行，包括與通信、金融、稅務和欺詐罪行有關的罪行，都需要繳納罰款。





預算文件表示， 該措施確保對聯邦犯罪者實行的經濟處罰，繼續有效地阻止非法行為並有助於修復預算。





時任司法部長波達（Christian Porter）上次調整罰款已是2020年。





其中一項民眾值得注意的聯邦罰款，是遲提交稅表的罰款。





罰款計法是這樣的 — 目前一個罰款單位 (penalty unit) 是 $222。遲交 28 日或以內，罰一個罰款單位，即是 $222；若遲交另一個 28 日期間，再罰 $222，如此類計，最高罰 5 個罰款單位，也即是 $1,110。





在明年開始，最高罰款可最達：$1375。





如果澳洲人自己報稅，必須在 10 月 31 日之前提交納稅申報表。





如果你不這樣做，你今年可能會被罰款 222 元。





當新罰款生效，每28日將面臨 275 元的罰款。

