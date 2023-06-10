澳洲央行警告通脹走勢反覆 經濟衰退風險加劇

澳洲儲備銀行（RBA）總裁洛菲利（Philip Lowe）一年來一直形容成功實現減低通脹並將失業率維持在近50年來的低點。但是，本週語調有所改變了。





在意外的加息至4.10％並表示未來會再加息後，洛菲利警告說，控制高通脹的道路也將顛簸不平，往後重點會放在進一步降底高通脹，而不是維持就業。



澳洲儲備銀行（RBA）總裁洛菲利（Philip Lowe）表示澳洲面對經濟衰退風險增加。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE 這一轉變使得一些經濟學家認為，當澳洲儲備銀行在4月暫停加息周期時，他們認為利率已經達到3.6％的高峰，現在要面對的卻是至少再加息一次，並迎面抵禦真正經濟衰退風險，這是自2020年新冠疫情開始以來三十多年來的首次。





澳洲和新西蘭的匯豐首席經濟師 Paul Bloxham 表示，結合已經實施的加息，這很可能使經濟停滯不前，存在高度的經濟衰退風險。





他預計，在未來四個季度中，季度增長率平均只有0.1％，經濟進入衰退的機會為50％。此外， Paul Bloxham 預期，澳洲儲備銀行將於2024年第二季度開始降息。





澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）在星期五(9/6) 表示，今年陷入經濟衰退的機會為50％，預測在最後一季度，經濟增長率將放緩至每年0.7％，失業率將在2024年中期上升至4.7％。





經濟增長已經放緩至低於預期水平，本週的數據顯示，澳洲經濟在三月季度僅增長了0.2％，原因是家庭陷入困境，消耗儲蓄並減少消費支出。



數據顯示，澳洲經濟在三月季度僅增長了0.2％，原因是家庭陷入困境，消耗儲蓄並減少消費支出。 Source: AP / Rick Rycroft/AP 由於上一次的大幅貨幣政策收緊（自去年五月以來已上升400個基點，包括自二月以來上升100個基點）的完全影響尚未在經濟中體反映，債券市場開始定價於衰退風險。





債券收益率曲線現已反轉，被視為衰退風險的信號。在星期五早上，兩年期收益率為4.018％，比十年期收益率高6個基點，但幾乎低於現金利率8個基點。





由於在五月和六月的利率上升出人意料，市場現在正在定價於最高4.5％的利率，暗示可能還會再加息兩次，達到4.6％的風險。





澳洲儲備銀行（RBA）總裁洛菲利（Philip Lowe）對於將通脹回歸到2-3%的目標範圍，以保就業增長感到滿意，但本週他表示市場的耐性有限。洛菲利周三(7/6)表示，保護勞動力市場增長的願望並不意味著董事會將容忍持續的高通脹。





洛菲利引述的一項來自工會官員的調查顯示，中期通脹預期上升到3-4%的範圍。特別是上週最低工資工人的大幅加薪引發了擔憂，擔心這可能成為其他薪資要求的基準，洛菲利在此之前已經指出，單位勞動成本上升是一個風險。



澳洲儲備銀行（RBA）總裁洛菲利（Philip Lowe）保護勞動力市場增長的願望並不意味著董事會將容忍持續的高通脹。 Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAPIMAGE 投資公司Challenger的首席經師 Jonathan Kearns 也是前澳洲儲備銀行（RBA）高級行政人員，他表示，試圖保持就業增長的風險在於，實際通脹率會維持較高水平，而提高利率將增加澳洲陷入經濟衰退的可能性。他預計還將進行兩次利率上調，達到4.6%。



