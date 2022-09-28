澳洲10月正式暫停海運 「移民打包」「海淘」無出路？

本年8月，香港郵政已指出自9月1日起暫停接收所有寄往澳洲的平郵。





有關措施將進一步擴大，由10月1日起，澳洲郵政將開始停收所有海運包裹，措施將實施到至少至2023年2月28日。





在澳洲郵政發表聲明中，提及「停收決定」是由於愈來愈多違禁品從海路進入澳洲，以致雪梨港口不勝負荷所致。





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在澳洲郵政發表有關消息後，不少已投放海運郵件，但仍未收到的華人大感憂慮，擔心自己的包裹在10月1日前無法抵達澳洲港口，因而被退回。





SBS中文普通話組在節目中請來澳洲倉儲清關派送公司WMS負責人Molly解答有關疑問。





WMS負責人Molly表示，由於個別國家早於澳洲正式宣布之前，已收到澳洲當局通知，因此他們已預算足夠時間停止接受郵件。若在10月1日前未抵達，郵局會安排有關退貨事宜。





有華人接到物流消息表示，沒有寄出的包裹將陸續退回，運費也將獲退款處理。





不少人疑惑澳洲郵政做法，是否等同移民澳洲的港人必須要透過空運寄送「家當」？平時慣用「某寶」海淘的澳洲華人將要支付昂貴空運費用？





Molly表示有寄件需求人士可以通過非澳洲郵政體系的物流公司寄件，包括傳統四大快遞公司，如DHL、UPS、FedEx等。亦可以透過其他物流公司，可以自己去訂倉，整合線路。





Molly表示專線海運亦不太受影響，因為這按照實際倉單進行貨物的申報，在中國入倉時會進行排查，「所謂排查」能將「違禁品」、「敏感產品」等郵寄物件的風險降到最低。





她亦提醒市面上物流公司提供的服務有所不同，可寄的敏感貨物或有所不同，建議客戶需向物流公司直接查詢。





無論在香港還是中國，不同物流公司亦設有其海運專線，因此民眾不用過於擔心「焗住用」空運。但提醒各位在進行海運時必須了解其實重或體積重收費，因目前澳洲郵政部分合作的服務或用實重計算。





另外，民眾在打包「家當」或網購時，亦需留意以下物品禁止入境澳洲境內：



新鮮水果和蔬菜

牛奶和蛋類，以及其製品

肉類和所有豬肉產品：包括所有非罐裝或鮮肉、肉干、冷藏凍肉、煙燻肉或腌肉

任何植物、植物的其中部分、不符合BICON要求的種子

不明種子和香料

需要持有入口證才可入口的動物

生物製品：包括植物性製品及草本藥物、疫苗及治療物品

未加工的植物或動物來源的商品

骯髒或含有機殘留物的物品

受害蟲或疾病侵襲的商品

鹿角、天鵝絨、燕窩

自動伸縮刀、氣槍、隱刃刀、匕首、電擊裝置等攻擊性武器

不雅及淫褻物品

盜版

限制和禁運品種類繁多，詳情請參照澳洲 DAWE 和 ABF 官方網站。

