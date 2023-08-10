【邁向兩國方案】澳洲將恢復使用「巴勒斯坦被佔領土」

外長黃英賢宣佈，澳洲將恢復使用「巴勒斯坦被佔領土」(Occupied Palestinian Territories)一詞。





澳洲政府將用這個短語，來描述以色列於1967年佔領的約旦河西岸和加沙地帶的領土。





自2014年以來，澳洲官員普遍避免在巴勒斯坦問題上，使用「被佔」和「佔據」。





澳洲今次的改動，是譴責以色列在巴勒斯坦土地上擴建非法定居點的重要表示。這使澳洲重新定位，邁向國際法下對於被佔問題採取傳統立場。





據報，在即將召開的工黨全國會議上，將有人慫恿政府承認巴勒斯坦建國。





前工黨外長伊文斯（Gareth Evans)認為，政府採取此舉的時機已經成熟。他指出，聯合國 193 個成員國中有 138 個已經承認巴勒斯坦建國。





澳洲承認巴勒斯坦作為一個國家沒有任何法律障礙。相反，這將是時任政府的政治決定，旨在促進長期呼籲的兩國方案。



國際法下的立場

自1945年聯合國成立以來，巴勒斯坦地位一直是現代國際法的長期問題。聯合國大會和安理會一致認為，以色列佔領巴勒斯坦領土，違反了禁止使用武力的規定。巴勒斯坦自2012年起在聯合國享有「非會員觀察員國」的特殊地位。





2004年，國際法院（International Court of Justice）就以色列在巴勒斯坦被佔領土修建圍牆的影響，發表諮詢意見。國際法院得出的結論是，圍牆的目的是保護非法據點，以支援吞併巴勒斯坦土地，並否定巴勒斯坦人民的自決權。





聯合國於2022 年 12 月 30 日的大會決議，重申長期對以色列的佔領的譴責。該決議指出以色列作為佔領方的義務：



遵守《日內瓦公約》（Geneva Conventions）戰爭時保護平民。

停止侵犯巴勒斯坦人民的人權。

停止通過非法定居點修改巴勒斯坦領土，並結束佔領。

停止建設並拆除在被佔領土上正建造的圍牆。

尊重巴勒斯坦人民的自決權和被佔領土的領土完整。

結束對加沙地帶的封鎖以及對人員和貨物自由流動的其他嚴格限制。

大會還採取了重要的一步，要求國際法院就以色列持續佔領的法律影響，提供新的諮詢意見。聯合國秘書長於今年一月向國際法院提交了以下問題：





1. 以色列持續侵犯巴勒斯坦人民的自決權，以及自1967年以來，對巴勒斯坦領土長期佔領、定居和吞併，包括旨在改變聖城耶路撒冷人口結構、特徵和地位的措施，以及相關具有歧視性質的立法和措施，會產生甚麼法律後果？



2. 以色列的政策和做法……如何影響被佔領土的法律地位？這種地位會給所有國家和聯合國帶來甚麼法律後果？





國際法院目前正在審視聯合國成員國，就這些問題提交的資料。當中有些意見書可能會明確提出以色列在巴勒斯坦的政策和做法，是否構成種族隔離罪的問題。



接著會怎樣？

國際法院的最終諮詢意見不會對以色列具約束力。不過，這將是世界法庭的權威觀點。根據國際法和實踐的廣泛先例，國際法院肯定會得出以色列仍然非法佔領巴勒斯坦的結論。





澳洲政府對巴勒斯坦地位的重新定位，符合國際法和國家慣例。澳洲與聯合國所有成員國一樣，有義務促進對國際法和普遍人權的尊重。





馬奎爾(Amy Maguire)是紐卡素大學（University of Newcastle) 人權及國際法副教授。她並未受僱於從本文中受益的公司或組織，也沒有持股份或接受其資助，並且除學術職位外，沒有披露任何相關關係。







