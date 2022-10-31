急需回收！連鎖百貨一款「草泥馬」玩具有嚴重窒息風險

一款適合初生嬰兒的橡膠「草泥馬」玩具，被發現有可能導致嬰兒窒息，澳洲競爭及消費者公署宣布有關產品急需全面回收。





該款產品名為 Kmart Anko Teething Llama 的咬嚼牙膠產品，適合零歲或以上的嬰幼兒使用，但被發現可能對幼兒構成窒息的危險。



被回收的「草泥馬」咬嚼牙膠。 Source: Supplied / ACCC 競爭及消費者公署警告指，該款「草泥馬」咬嚼牙膠的腳底位置有一個封蓋，可能未有被穩妥黏合及可能會從牙膠上脫落，造成嬰幼兒窒息的風險。





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公署說：「假如封蓋從牙膠上脫落，可能會對嬰幼兒造成窒息危險，從而導致嚴重傷害甚至死亡。」



被回收的「草泥馬」咬嚼牙膠。 Source: Supplied / ACCC 該款產品於 2022 年 4 月 27 日至 10 月 21 日期間在全國各地的 Kmart 百貨公司有售。當局敦促任何購買了該款產品的消費者立即停止使用，並避免嬰幼兒繼續接觸產品。





消費者可攜同該款有問題產品前往 Kmart 各分店領取全額退款。





消費者若有任何查詢，可聯絡 Kmart 顧客服務熱線（1800 124 125），或瀏覽公司網頁。



澳洲競爭及消費者公署發出的產品回收警告。 Source: Supplied / ACCC

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