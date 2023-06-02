泰晤士教育影響力排行榜 一澳大學奪綜合類榜首

幾所澳洲大學在綜合排名前 100 名中名列前茅，其中一所澳洲大學擊敗來自 115 個國家/地區的 1700 所其他高等教育機構，被公認為應對世界上一些最大挑戰（例如氣候變化和貧困）的領導者。





西雪梨大學 (WSU) 在「泰晤士高等教育」（Times Higher Education）





影響力排名的「綜合」（Overall）類別中，憑藉其在解決聯重大全球問題方面的工作，被聯合國認可而名列榜首。





不同於其他排行榜衡量學術成就，或畢業生就業機會，泰晤士高等教育影響力排名現已進入第五個年，排行榜衡量大學對聯合國 17 項可持續發展目標 (SDG) 的貢獻，並在4個領域，包括研究、管理、外展和教學進行評估。





聯合國的一些可持續發展目標包括消除貧困、零飢餓、性別平等、可持續城市和社區以及氣候行動。





影響力排名榜在18個類別，評估來自 115 個國家/地區的 1705 所大學。





塔斯馬尼亞大學排名第五，維州墨爾本皇家理工大學（RMIT）排名第七。





「綜合」類別中有24所澳洲大學，其中15所進入前100名，其中3所進入前10名。





西雪梨大學連續第二年位居第一，大學的Hawkesbury 環境研究所研究氣候變化對農業的影響，其在印度的清潔水和衛生項目，以及性別平等方法，令大學擊敗其他大學，成為榜首。





澳洲的大學今年在7個單獨類別中排名第一，西雪梨大學在其中三個類別名列前茅，包括性別平等、負責任的消費和生產，以及實現目標的伙伴關係。



西雪梨大學副校長格羅弗（Barney Glover）表示，連續兩年被評為世界最佳是「令人難以置信和非凡」。





他說，聯合國的目標，是大學確定研究或教學計劃方向的「核心部分」。





他指，影響力排名談到全球在21 世紀面臨的巨大挑戰，特別強調大學在應用研究、培養將引領變革的畢業生，以及大學在聯繫世界各地的方面，「甚至政府也無法解決這些極具挑戰性的問題」。





澳洲大學聯會（Universities Australia）行政總裁傑克遜（Catriona Jackson）表示，調查結果表明澳洲世界一流大學的實力和知名度在持續增長。





「對於我們的學校在現代經濟中發揮的核心作用——從教育下一代技術工人到開展世界領先的研究，是一種認可。」





她又指，面對技能短缺、經濟和保安挑戰以及新的工業革命，「我們需要更多大學提供的東西，有關結果加強這一點」。





泰晤士高等教育的 Phil Baty 表示，影響力排名正在偏離「傳統的、更狹隘的排名方法，著眼於更廣泛的問題」，研究大學如何改善世界。





他指「澳洲的大學絕對打破今年泰晤士高等教育的影響力排名。這令人印象深刻，證明了這些學校和國家對這些重要的目標的重視程度。」





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