本颱風季首個熱帶氣旋已形成

氣象局 (BoM) 證實熱帶氣旋已於昨天形成。





氣象局表示，熱帶氣Darian已經在Cocos Island以西形成。現時評為一級熱帶氣旋，熱帶氣旋中心附近的持續風速為每小時75公里，正以每小時7公里的速度向東南方向移動。



熱帶氣旋Darian位置圖(BOM 圖片) 熱帶氣旋Darian預計今天將緩慢向東南偏東移動，但仍會留在Cocos Island以西。





預計氣旋將於周二緩慢向南移動。從周三開始，熱帶氣旋Darian可能會慢慢遠離Cocos Island。





預計熱帶氣旋不會在澳洲登陸，但印度洋島群上空，可能會出現時速高達 100 公里的大風。





從周二上午開始，Cocos Island可能會出現陣風每小時 90 公里的大風。





大雨預計將落在島嶼以西。





氣象局建議，在Home Island和 West Island 的社群應該聽取之後的建議。





在氣象局宣布 2022至2023 熱帶氣旋季節的名稱兩個月後，首個熱帶氣旋出現。





本季的第二個熱帶氣旋將被稱為Ellie，接下來是Freddy、Gabrielle、Herman、 Ilsa、Jasper、 Kirrily,、Lincoln 和 Megan。





氣象局並警告說，由於澳洲正受到拉尼娜（La Niña）現象凡影響，因此本季熱帶氣旋的數量將超過平均水平。



熱帶氣旋是影響澳洲的最嚴重的自然災害之一。





在1970年至 2017 年間，估計有 206 人因與熱帶氣旋有關而死亡。





熱帶氣旋季節通常從11月初持續到4月底。



