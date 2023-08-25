澳洲最長壽人瑞 分享長壽秘訣

這位在南澳的曾祖母被認為是澳洲最年長的在世的人，她在這周六8月26日，將迎來她111歲生日。





Catherina van der Linden住在阿德雷德Southern Cross護理院的West Beach養老院。





去年，在她110歲生日那天，她的家庭收到一封電子郵件，在110歲的Frank Mawer去世後，Catherina van der Linden成為了澳洲新一名最年長的在世人。





在她111歲生日慶祝活動前，Catherina van der Linden分享了她長壽的秘訣，她說保持運動是長壽的秘密，她會參加健身課程和長時間散步，這讓護老院的工作人員感到非常驚訝。





Catherina van der Linden表示，在她感到有點累的時候，會鼓勵自己，她覺得該做點事情來看看自己是否仍然有以前的那種活力。





「我仍然騎單車，有時候騎10分鐘，對於坐在單車上那是很長的時間。」





除了保持運動外，Catherina van der Linden還表示長壽的另一個關鍵是「對自己感到快樂，對生活給予你的感到滿足」。





她說「有時候情況不太好，有時候會更好，但你必須接受好壞，同時也有可能讓生活變得愉快」， 她並補充「保持前進，不要停滯不前。」





West Beach養老院的經理Catherine Willoughby指Catherina van der Linden是健康老化的「驚人」榜樣，實際上她已經令養老院的一些居民跟從她的生活方式。





Catherine Willoughby指，Catherina van der Linden啟發了所有人，「她喜歡健身，一周去健身房兩到三次」，「我覺得她能活到111歲是很驚人，而且她仍然有活力，對周圍發生的事情仍然很有警覺和投入。」



Catherina van der Linden於1912年出生於荷蘭，同時也被認為是世界上最年長的荷蘭人。 她於1955年與丈夫和年幼的孩子移民到澳洲，她從事過多種工作，包括採葡萄、護理助手、打字員和文書助理。 她有四個孩子，10個孫子和15個曾孫子。





她的最年長女兒Mariella Hocking表示，活到100歲以上在家庭中並不罕見，但她的母親在她的直系家庭中是一個突出的例子。





「媽媽有一個姨姨也活到110歲，但她的兄弟、姐妹、姨姨、叔叔，都只活到60歲和70歲初，所以我認為家族中確實有一種奇特的基因」





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