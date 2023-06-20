【人工高福利好？】十大最受歡迎僱主 政府部門佔逾半

常言道，升職加薪靠跳槽。新冠疫情期間，打工仔更加注重勞逸結合，也引發了一股辭職潮，來找到更適合自己的公司。不過相反地，英文詞「big stay」則是形容後疫情時代，人們選擇留在原公司的新潮流。





由於央行加息、物價飆升，約半數人（48%）認為公務員「鐵飯碗」是最吸引的工作，而考慮到工作與生活的平衡，國防部成為最受歡迎的工作場所。





連鎖超市集團Woolworths旗下經營酒店娛樂業務的澳洲消閒及服務業集團（Australian Leisure and Hospitality Group）排第二，是最受僱員歡迎的私營企業。



新州衛生廳、昆州政府、聯邦政府和聯邦衛生部，分列榜單第三至六位，均為公共部門。礦業巨頭必和必拓（BHP）排第七，維珍航空（Virgin）第八，新州社區及司法部和Ramsay Health Care醫療保健集團進入前十。





任仕達的新州主管Jo Jakobs表示，結果顯示辭職潮已經結束，打工仔在目前經濟環境下選擇穩定。





但她呼籲僱主加強員工福利：「我們看到很多要求，包括生日假、健身室、心理輔導、為義工工作調班等。」





「有人想要彈性上班時間、在家工作來緩解壓力，有人喜歡辦公室文化。在福利和健康方面沒有一個黃金準則。僱主首先要了解自己的團隊，並為改變保持靈活性。」





報告也認為，消遣和旅遊公司進入榜單前十，也反映旅遊業正在復甦。

