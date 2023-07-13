做過澳洲總理賺錢容易嗎？從莫理遜談起

很少有澳洲人會因為前總理莫理遜（Scott Morrison）如果離開政界後如何謀生而失眠。莫理遜目前繼續出現在國會眾議院在野黨後排，分散了眾人對現在的注意力，也提醒了大家過去的事情。不幸的是，過去的事情不斷侵入現在——最近的一次是以「自動債務索償系統」（Robodebt）皇家委員會報告的形式出現。相信莫理遜短期內仍未可鬆一口氣。



莫理遜的總理任期內，有一個很少被注意到的里程碑。撇開自己本人富裕的譚保(Malcolm Turnbull)，莫理遜是第一位根據2004年後政客退休金安排，然後當選進入國會的總理。這是何華德 (John Howard)政府做出決定的結果，作為針對當時由黎敦 (Mark Latham)領導在野工黨的防禦措施，結束政客在國會任職八年後，獲得終身養老金的鍍金計劃，為部長提供進一步豐厚的福利。





當然，前總理還獲得很多其他好處，例如辦公設施和免費旅行，但這並不能為他們謀生。莫理遜只有 55 歲，有一個年輕的家庭。他似乎並不缺錢，但很容易理解為何他不願意在沒有其他準備下放棄國會的薪酬。





他一直在四處尋找，似乎在想在未來作巡迴演講。對於前總理而言，這真的可以賺很多錢，正如貝理雅（Tony Blair）和克林頓(Bill Clinton)已作證明。但正如美國副總統候選人參議員班森（Lloyd Bentsen）如果還在世的話可能會說：「莫理遜，你不是克林頓。」澳洲前總理扮演睿智的政治元老似乎機會不大。



克林頓和所有美國前總統一樣，仍然是「總統先生」，但在議會制度下就不同。澳洲前總理沒有扮演明顯的角色。他們也沒有一條明顯的職業道路，可以讓他們繼續維持適合自己的地位。如果他們像譚保或陸克文(Kevin Rudd)那樣富有，那就沒什麼好擔心的。但對其他人來說，事情要復雜得多。就連孟齊思 (Robert Menzies)在坎培拉總理府住了 16 年後，仍要依靠捐助者幫他在墨爾本買了一間房屋。





那麼，我們的前總理卸任後生活如何呢？有五位沒有面臨這樣的困境。萊昂斯(Joseph Lyons) 和科廷(John Curtin)在任期間去世，荷特(Harold Holt )在海上失踪。奇夫利 (Ben Chifley) 在 1949 年 12 月的選舉中輸給孟齊思 (Sir Robert Menzies) 後，於 1951 年作為在野黨領袖去世。迪金 (Alfred Deakin) 悲慘地精神失常。



就連孟齊思爵士在卸任總理後也感到生活有些捉襟見肘。來源：澳洲國家博物館 （National Museum of Australia）。 前總理巴頓（Edmund Barton）亦是澳洲的第一任總理，他去了最高法院工作，但只有他可以有這樣的發展。有幾位前總理擔任外交職務。駐倫敦高級專員在上世紀初期很受歡迎，這是一個自然的發展過程，因為是總理而不是外長，在與英國關係方面有基本責任。里德(George Reid)、費希爾(Andrew Fisher)、庫克(Joseph Cook)和布魯斯(Stanley Melbourne Bruce)都擔任過這個角色。里德隨後在去世前在英國曾短暫代表保守黨進入下議院（House of Commons）。布魯斯在十多年來擔任高級專員期間表現出色，他曾經歷經濟大蕭條後期和第二次世界大戰，及後以子爵的身份晉身英國上議院（House of Lords）。





派遣前總理擔任重要外交職務的做法已被摒棄。霍克(Bob Hawke)政府任命魏德崙 (Gough Whitlam) 擔任駐巴黎聯合國教科文組織大使，但陸克文最近獲任命為駐美國大使，則背離了二戰以來建立的模式。





努力去獲得有聲望的國際角色通常會令人失望。傅雷沙 (Malcolm Fraser) 未能成為英聯邦秘書長，但他確實在試圖結束南非種族隔離的知名組織中任職，並擔任國際救援機構 CARE Australia 的主席。即使陸克文亦未能擔任聯合國秘書長這更為崇高的職位。



前總理陸克文未能擔任聯合國秘書長，但後來被任命為澳洲駐美國大使。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE



其他人也嘗試過做生意。最近撰寫霍克 (Bob Hawke) 新傳記的作家布拉姆斯頓 (Troy Bramston) 報道說，他「在 20 世紀 90 年代和 2000 年代賺了很多錢」，其中中國是重點。霍克在全國總工會 (Australian Council of Trade Unions)任職期間就擁有良好的商業關係，他亦充分利用了這些關係。總的來說，他的商業活動，加上他對繼任人基廷(Paul Keating)的批評，對恢復他的聲譽幾乎沒有幫助。基廷本人追求商業機會，與雪梨規劃有利益牽涉，現在已成為澳英美安全聯盟AUKUS最嚴厲的公開批評者。





大多數前總理都會寫回憶錄，這可能是有利可圖的。孟齊思、魏德崙、霍克、何華德、吉拉德(Julia Gillard)和譚保的銷量都不錯；陸克文則不然。隨著傅雷沙對他曾經領導的自由黨變得更加批評，他還撰寫了書。何華德和吉拉德繼續寫作，而吉拉德是全球女性領導力研究所（Global Institute for Women’s Leadership）的創始人並仍然擔任主席，該研究所成立於倫敦國王學院（King’s College），現在也設在澳洲國立大學 (ANU)。她對女童教育很感興趣。政治生涯結束後，魏德崙曾在澳洲國立大學做過一段時間的訪問學者。



對於前總理來說，寫回憶錄可能是一個有利可圖的選擇。 Source: AAP / JULIAN SMITH/AAPIMAGE 如今，前總理面臨的問題是政治職業生涯的動態已經發生變化。政治曾經本質上是一種職業。現在，這更常見的是職業生涯的一個階段，而離職者往往只有五十多歲。





休斯 (Billy Hughes) 一度是澳洲任期最長的總理，從 1915 年底一直到 1923 年初。但從他作為早期工黨成員曾經做過為新州議會議員幾年，從 1901 年到 1952 年去世前，在多個政黨中擔任眾議院議員。另一位前總理麥克馬洪（Billy, McMahon）在 1972 年選舉失敗後，繼續任職國會議員近十年，對自己所屬政黨發表評論，那是幾乎沒有被理會。





具有諷刺意味的是，麥克馬洪在 1972 年之後對其政黨造成的最大傷害是他不合時宜的辭職，導致他在洛威 (Lowe)的席位落入工黨手中。但當休斯、戈頓(John Gorton)、艾保德（Tony Abbott)等，這些被自己一方廢黜的總理繼續留任時，他們可能會對繼任人或多或少造成損害。





戈頓曾出現在威士忌廣告中，魏德崙也在意大利粉醬和電話廣告出現過。莫里遜的職業生涯是在市場推廣領域，（他出任澳洲旅遊局負責人時），因具爭議的澳洲旅遊宣傳「你到底在哪鬼地方？」 Where the bloody hell are you ？而獲得了公眾的關注。





作為推銷大師，相信莫理遜自己可以找到解困的方法。





本文作者為澳洲國立大學ANU藝術與社會科學學院歷史學教授邦喬諾（Frank Bongiorno）。









