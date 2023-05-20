為臨時技術簽證員工作僱主擔保 以其弱勢故意剝削員工 麵包店被罰6萬

聯邦巡迴法院和家庭法院（Federal Circuit and Family Court）對在墨爾本購物中心經營Bakers Boutique & Patisserie 店舖的公司 Gothic Downs Pty Ltd 處以 50,400 元的罰款，另對公司的唯一董事法圖（Giuseppe Conforto）處以 10,080 元的罰款。





法院指，該公司未能遵守合規法律通知，並沒有履行通知上要求公司計算並補發 2016年至2018年期間在 Meadow Heights 和 Caroline Springs 的 Bakers Boutique & Patisserie 店鋪僱用的兩名員工的薪酬， 法院判決公司董事行為違規。





而在公平工作調查專員署對公司展開法律訴訟後，該公司董事才向員工補發了共計 30,107 元的欠薪，其中一名員工是來自印度的簽證持有人。





案件是在兩名受影響的員工向公平工作專員尋求協助後，該署展開調查。兩名員工分別是麵包師，及銷售助理。





2019年12月，公平工作專員認為 Gothic Downs 公司未按照《2020 年一般零售業裁定待遇》（General Retail Industry Award 2010）的規定，支付員工的最低工資、早班費、周末和公眾假期的加班費補償，以及《公平工作法》國家僱傭標準下的員工休假權益。





法官萊利（Heather Riley）認為，該公司 Gothic Downs 向臨時工作技術簽證為印度員工提供僱主擔保，而利用員工的“弱勢”地位而剝削員工權利。





法官萊利指這些違規行為是故意的，並拒絕接受該公司和董事法圖（Giuseppe Conforto）聲稱對員工欠款的數額感到困惑的辯解。





法官萊利表示，有必要對該公司和「可能會被誘惑以相同方式行事的僱主」施加懲罰，以供威懾作用。





公平工作調查專員帕克（Sandra Parker）表示，未能遵守合規通知（Compliance Notices）的企業經營者必須知道，他們可能面臨法院罰款，以及必須向員工返還欠薪。





帕克指，當發現違規，公平工作調查專員署會採取法律行動，確保員工獲得他們的合法權益。





保護如簽證持有人這樣的弱勢員工仍然是公平工作專員的首要任務。





任何有關工資或權益的問題，員工都可以向公平工作調查專員署免費諮詢和尋求幫助。





雇主和僱員可以到網站 www.fairwork.gov.au 或致電免費諮詢熱線 13 13 94 尋求建議和援助。如需口譯服務，亦可致電 13 14 50。

