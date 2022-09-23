【日美fusion】墨西哥塔可飯

塔可飯是日本沖繩隨處可見的美味，咖啡店就可以找到，當地人也會在家中烹飪。這是因為塔可飯是沖繩一間餐廳在80年代首創，據說是從墨西哥塔可餅中演變出來的料理。而「塔可」即英文「tacos」，是炸粟米餅。





有趣的是，塔可飯從日本傳回美洲，大受歡迎，而墨西哥人又演變出「墨西哥塔可飯」，可見美食無國界。而墨西哥塔可飯保留了蒸飯，以炸粟米餅、番茄、芝士和生菜等配料增添更多美洲風味。





以下這份食譜用簡易料理炮製出炸粟米餅的口味，準備20分鐘、烹飪兩小時便可供應8人享用。





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8人份墨西哥塔可飯製作步驟

材料：

2湯匙橄欖油、1個洋蔥切碎、1湯匙孜然、1湯匙煙薰辣椒粉、1茶匙乾牛至、50克墨西哥辣椒、半茶匙肉桂粉、500克免治牛肉、400克黑豆、700毫升帕薩塔番茄泥、1茶匙糖、1茶匙鹽、1湯匙豉油、125毫升或半杯水，6杯米煮成白飯



調味料：

芝士碎、紅蔥碎、生菜碎、蕃茄仔各4杯



做法：

中火加熱重型平底鍋，加入橄欖油炒香洋蔥粒，10分鐘或直至其開始變棕色。 加入孜然、煙薰辣椒粉、牛至、肉桂粉和原隻墨西哥辣椒，攪拌均勻。 用勺子把原隻墨西哥辣椒壓爛，加入碎牛肉煮至金黃。 加入黑豆和帕薩塔番茄泥，以及鼓油、糖、鹽、水，慢火燉煮，蓋上鍋蓋後小火煮90分鐘。 煮好後淋在白飯上，配上芝士碎、紅蔥碎和生菜碎，撒上新鮮蕃茄仔和醬料，即可享用。

注：



墩煮90分鐘後可試味，加入喜愛的調味料。 最後可添加pico de gallo、salsa和tabasco等美洲特色醬料。