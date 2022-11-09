【圖輯】錯過罕見月全蝕？下次要等兩年幾

月蝕在星期二（11 月 8 日）澳洲東岸夏令時間 8 時 09 分開始，並在 9 時 16 分開始進入為時 85 分鐘的月全蝕。





月蝕時月亮出現紅色，是由小部份太陽光穿過大氣層並照射到被太陽陰影遮蔽的太空所造成。



A child plays with an umbrella against the rising full moon ahead of a total lunar eclipse in Stanwell Park, south of Sydney, Tuesday, November 2022. A blood moon will be visible when a total lunar eclipse takes place later tonight. Source: AAP / Dean Lewins

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澳洲國內大學天體物理學家塔克（Brad Tucker）說：「正如日出、日落時出現橙紅色一樣，這些穿越大氣層並照射到太空的光線亦如是。」



雖然澳洲部分地區或全國所有地區將在未來兩年出現數次半影月全蝕或月偏蝕，但下次月全蝕將在 2025 年 3 月才出現。





之後西澳將在 2025 年 9 月可見月全蝕，而澳洲東岸則要在 2026 年 3 月才能再看見月全蝕。





Exmouth 將在 2023 年 4 月出現極罕見日全蝕。





