明晚天文奇觀：月全食 + 紅月掩天王星

在今年5月，今年的第一次月全食，澳洲是日間，只有美洲、南極洲、歐洲、非洲和東太平洋才有機會看到。而在明晚11月8日星期二晚，全澳都可以看到今年澳洲唯一一次可以觀賞到的月全食。





由於今次月全食是在月出的時間，澳洲部分地區當時還未看到月亮，所以可能不會觀測到部份過程。





澳洲各區月全食的時間不同，東岸夏令時間地區大約晚上接近10點，布里斯本就接近9點。





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今次月全食歷時85分鐘。由於月全食的階段，到達月球表面的光，會經過地球大氣層的散射及折射，會將偏紅的光，折射到月球，紅色的深淺，就視乎當時大氣層的塵土情況。





如果在月亮升起後不久看到月食，會出現「月球錯覺」（moon illusion），在低空的月球，看來比在高空的大。





明晚除了月全食外，夜空同時出現「月掩天王星」。平日月球偶然也會遮掩天王星，但天王星是比較暗的行星，不容易察覺，但今次月全食，月球完全進入地球本影，亮度大減，天王星會更加明顯。所以今次也叫做「紅月掩天王星」，是罕見天象，不過觀測要用天文望遠鏡，肉眼幾乎無法看到。





不過如果沒有望遠鏡，除了月亮外，也可以觀測到明亮的木星和土星，在月全食後，「紅月亮」的上方。





再夜些時，金牛座在東北升起，昴宿星團和紅巨星畢宿五，以及獵戶座及其紅超巨星參宿四。 紅色的火星也將出現。





新西蘭和昆州居民，將很容易看到天空中的四個紅色物體：月食、畢宿五、參宿四以及低至地平線的火星。





如果錯過今次的月全食，就要到2025年才可再觀賞到月全食。



