斯里蘭卡板球員到澳洲作賽 被控強姦雪梨女子

斯里蘭卡國際板球員Danushka Gunathilaka今日（11月6日）凌晨在酒店被捕，被控強姦罪。





警方表示，在接到報案後於昨日星期六展開調查，一名 29 歲女子聲稱她前幾日，在雪梨東區 Rose Bay 的家中遭強姦。





警方表示，女事主上星期日透過約會應用程式，與被告認識，。





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據稱，之後兩人通過文字、語音和視頻聊天交談。





新州警方性罪案小組指揮官多赫蒂（Jayne Doherty）表示，兩人安排在星期三見面，兩人用餐及喝酒，之後就到女事主家中。





多赫蒂今日向記者表示： 警方將指控，兩人在（女事主）居所，男子多次性侵犯女事主。」





31 歲被告今日凌晨接近1點在雪梨市中心的酒店被捕，被控4項未經同意的性交罪名。





被告透過視像在巴拉瑪打保釋庭過堂，被拒絕保釋，明日星期一在雪梨東區Waverley地方法院提堂。





斯里蘭卡板球會 (SLC) 證實，已接獲國際板球會 (ICC) 的通知，其球員被捕。





斯里蘭卡板球會在一份聲明中表示，會監察法庭訴訟程序，並與國際刑事法院展開徹底調查，並表示 「一旦罪名成立，將對被控球員採取嚴厲行動」。





被告 Gunathilaka跟隨斯里蘭卡的T20世界盃隊前往澳洲，但在因腿筋撕裂被排除作賽。





Gunathilaka為左手擊球手，曾為斯里蘭卡打了近 100 場 T20 和一日國際賽，並進行了幾場對抗賽。





斯里蘭卡星期六晚輸給英格蘭後，在 T20 錦標賽出局。





如果受到性侵犯影響，請致電 1800RESPECT 1800 737 732 或登入 1800RESPECT.org.au 。在緊急情況下，請打緊急電話 000 求助。

