斯里蘭卡板球員到澳洲作賽 被控強姦雪梨女子

雪梨警方今早拘捕一名斯里蘭卡國際板球員，落案起訴他在雪梨東區強姦一名女子。

Police allege Sri Lankan international cricketer Danushka Gunathilaka sexually assaulted a woman in Sydney's eastern suburbs.

Sri Lanka's Danushka Gunathilaka bats during the first one-day international cricket match between Australia and Sri Lanka in Pallekele, Sri Lanka, in June. Source: AAP / Eranga Jayawardena/AP

斯里蘭卡國際板球員Danushka Gunathilaka今日（11月6日）凌晨在酒店被捕，被控強姦罪。

警方表示，在接到報案後於昨日星期六展開調查，一名 29 歲女子聲稱她前幾日，在雪梨東區 Rose Bay 的家中遭強姦。

警方表示，女事主上星期日透過約會應用程式，與被告認識，。

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據稱，之後兩人通過文字、語音和視頻聊天交談。

新州警方性罪案小組指揮官多赫蒂（Jayne Doherty）表示，兩人安排在星期三見面，兩人用餐及喝酒，之後就到女事主家中。

多赫蒂今日向記者表示：
警方將指控，兩人在（女事主）居所，男子多次性侵犯女事主。」

31 歲被告今日凌晨接近1點在雪梨市中心的酒店被捕，被控4項未經同意的性交罪名。

被告透過視像在巴拉瑪打保釋庭過堂，被拒絕保釋，明日星期一在雪梨東區Waverley地方法院提堂。

斯里蘭卡板球會 (SLC) 證實，已接獲國際板球會 (ICC) 的通知，其球員被捕。

斯里蘭卡板球會在一份聲明中表示，會監察法庭訴訟程序，並與國際刑事法院展開徹底調查，並表示 「一旦罪名成立，將對被控球員採取嚴厲行動」。

被告 Gunathilaka跟隨斯里蘭卡的T20世界盃隊前往澳洲，但在因腿筋撕裂被排除作賽。

Gunathilaka為左手擊球手，曾為斯里蘭卡打了近 100 場 T20 和一日國際賽，並進行了幾場對抗賽。

斯里蘭卡星期六晚輸給英格蘭後，在 T20 錦標賽出局。

如果受到性侵犯影響，請致電 1800RESPECT 1800 737 732 或登入 1800RESPECT.org.au 。在緊急情況下，請打緊急電話 000 求助。
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Published 6 November 2022 at 5:57pm
Source: AAP, SBS
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