8歲男童遺體亦在湖內尋獲 坎京警方查一家三口死亡案

要點 警方在坎培拉一個湖發現8歲男童遺體。

男童的母親及弟弟昨日被發現在湖內死亡。

警方說暫時相信案件不涉及其他人。

警方今日（11月16日）早上繼續在坎培拉北區搜索8歲男童Pranav Vivekanandan 到10點45分，在Yerrabi湖發現他的遺體。





Yerrabi 湖是坎培拉北區熱門休憩處，附設遊樂場、步行徑和單車徑，以及滑板公園。





警方下午發布聲明表示，目前正調查肇事男童、他母親及弟弟的死因，男童母親及弟弟昨日也在Yerrabi湖內發現死亡。





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警方表示，現階段，相信這一家三口的死亡，並無涉及其他人。





警方形容事件屬於悲劇。





昨日早上大約8點，警方在Gungahlin的Yerrabi湖，發現肇事男童母親及弟弟的遺體。當時是有人發現水內有至少一人死亡，通知警方。





警方下午發放男童的照片，當時懷疑男童可以仍然生存，並呼籲公眾協助提供線索，男童的家人也呼籲。





警方當時發放資料，指男童是印度次大陸人，身高約 1.10米（3 呎 7 吋），黑色短髮，深棕色眼睛。





首都領地警方兇案組探員也到場調查。





聯邦警方、無人機及志願人員昨日展開在湖及附近地面搜尋。到今早繼續搜尋行動，到接近11點發現男童遺體。





警方表示，對於昨日及今日首先發現遺體的人員，是悲慘的情景，會向他們提供支援。





目前警方繼續調查，並向死者的家人問話，之後會向死因裁判官提交報告。





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