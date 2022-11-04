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【全澳人手不足】港人營辦幼教中心 附設農場吸引員工

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余錦明 Ken 營辦幼教中心，以附設農場吸引員工。

余錦明 Ken 營辦幼教中心，以附設農場吸引員工。 Source: Supplied / 余錦明

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Published 4 November 2022 at 12:13pm
By Yeung Wai Yee
Source: SBS

香港移民余錦明Ken，在全澳營辦10多間幼教中心，與全澳各行業一樣，面對人手短缺問題。他表示，未來一年如果按照目前的發展，要招聘300個員工，即每日要成功請到一個員工。

Published 4 November 2022 at 12:13pm
By Yeung Wai Yee
Source: SBS
幼兒教育面對人手嚴重不足問題。
幼兒教育面對人手嚴重不足問題。 Source: Supplied / 余錦明
在今集【社區專訪】楊蕙而訪問香港移民余錦明 Ken ，談論人手不足情況。

Ken在維州、新州與昆州營辦共10多間幼教中心及學校，員工大約300人。他表示，按目前的發展，估計會開新學校及中心配合需求，預期要招聘多300個員工。

Ken透露，在目前全澳難請人的情況下，他們一方面在本地吸引人手，也參與在職培訓計劃，另外也從香港招攬人才。

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他特別提到，也附設農場留住以及吸引員工。
Ken表示，附設農場對本地員工有吸引力。
Ken表示，附設農場對本地員工有吸引力。 Source: Supplied / 余錦明
Ken預計未來一年平均每日要成功聘請一個幼教員工。
Ken預計未來一年平均每日要成功聘請一個幼教員工。 Source: Supplied / 余錦明
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