新州中部地區洪水殺到下游 Forbes嚴陣以待

昨日新州緊急服務部作出了超過 100 次拯救行動。
在雪梨以西 400 公里的 Forbes，昨晚 Lachlan River 的水位是 10.66 米，只差一點點便達到 1952 年 (70 年前) 10.8 米的記錄。
新州緊急服務部的 Ashley Sullivan 表示，他們會密切留意湧去下游的洪水對社區的影響。
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Sullivan 表示，他們預期 Forbes 的主要洪水水位會繼續升高。而在未來這幾天，他們會對洪水沖向下游時，對社區構成怎樣的影響更為了解。
Sullivan 又說，他們當然會好關注這些社區，其實它們知道洪水湧向下游，目前正在準備。
對於何時才可以開始善後工作，新州緊急服務部表示，很可能還要多等一星期。
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