洪災最新：新州為鄉鎮農民提供財務援助（11 月 4 日）

新州及維州北部內陸廣泛地區目前仍受洪水影響。





截至星期五（11 月 4 日）下午 2 時 30 分，新州有 102 個警告生效，包括 22 個緊急警告。





新州緊急服務部（SES）在過去 24 小時由洪水中救出 10 人。



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澳洲氣象局表示，Lachlan River 近新州中西部城鎮 Forbes 的水位將在星期六（5 日）達到頂峰，此前當局預測水位是在星期五晚上達至頂峰。





目前 Forbes 大部份地區都有撤離指令生效。當局表示，洪水水位將與 1952 年的洪災類似。





氣象局指：「Cottons Weir 的嚴重水浸水位將在星期六較後時間達至頂峰。」



澳洲國防部隊派出約 50 人及空中支援隊伍，協助 Forbes 當地的拯救及救災行動。





氣象局指，Lachlan River 近 Cowra 及 Nanami 的水位已經過了頂峰。





新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）星期五巡視 Forbes 的災區，並促請當地居民遵循指令並切勿進入水浸位置。





他亦宣布，向 66 個受影響地方政府管轄區的農民及生產商，撥出高達 25,000 元的財務援助，包括 60 個在今年二月及三月受洪災影響的地方政府管轄區。



新州緊急服務廳長庫克（Steph Cooke）表示，鑑於洪水流動緩慢，第一產業生產商及企業未來多個星期將繼續感受到洪災所帶來的影響。





氣象局表示，Murrumbidgee River 近 Wagga Wagga 目前出現嚴重水浸狀態，預料水位將在星期五下午達至頂峰，情況與 1952 年 6 月的洪災類似。





當局指：「Murrumbidgee River 近 Narrandera 的中度水浸狀態仍然持續，星期日（6 日）更可能出現嚴重水浸。」





當局仍在搜索星期一（10 月 31 日）晚一輛多用途車在 Boorowa 被洪水沖走後失蹤的兩名雪梨男子。





警方在星期四（3 日）下午發現一具遺體，但目前仍未正式辨認出遺體的身份。





收聽更多 洪災最新：民眾應慎防破紀錄「晴天洪水」（11 月 3 日） SBS Chinese 03/11/2022 04:52 Play



