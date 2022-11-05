【洪災嬰兒】新州一名嬰兒洪水中誕生

男嬰的父母 Chitra 和 Mamata Pun Rana 十分高興地迎接伊曼（Imaan）的誕生，男嬰正值當地面臨一場有紀錄以來最嚴重的洪災下來到這個世界。





新州偏遠地區Forbes在週五晚上，洪水上漲至前所未有的高位，男嬰的媽媽 Mamata Pun Rana 開始作動，已經下班的助產士 Judi 經評估後，認為她要需要在醫院進行分娩。





但是，前往醫院的路途相當艱鉅，因為預計週五晚上，Lachlan 河的水位將升至 10.8 米高，這是 70 年來從未見過的水平。



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新州緊急服務部 (SES) 義工使用專業的高卡車，將男嬰的父母安全送到醫院，今次是當局截至週六早上的 24 小時內，進行的 10 次洪災救援服務之一。





男嬰伊曼最終在週六下午於Forbes醫院成功誕生。





醫院產科團隊表示，所有參與者都為男嬰成功誕下感到高興。





新州衛生廳發言人表示：「小伊曼今天下午來到了這個世界，這讓他的父母，以及在整個分娩過程中協助的所有醫護人員來說都十分高興。我們很高興母子平安。」





發言人又祝賀 Mamata 和 Chitra，特別是小伊曼能夠幸福地在這危急關頭下誕生感到欣慰。



目前洪水已將Forbes北部地區與該鎮的中心和南部地區分隔。





較早前，當地500間房屋近1,000多名居民已被疏散到安全地方。





緊急部門官員表示，天然氣管道遭受洪水破壞後，該地區約有 20,000 人可能會在一個月內無法使用天然氣。





新州緊急事務廳長庫克（Steph Cooke）說，即使天氣狀況有所改善，洪水對幾個社區的影響仍然存在。





新州緊急服務部已重新向內陸地區的居民發出警告，當水位上升時，即使沒有持續下雨，也有所謂的「晴天洪水」的危險。

