洪災最新：當局再向新州多區發出撤離警告（11 月 2 日）

要點： 預料 Wagga Wagga 將在星期四早上出現嚴重水浸。

當局向 Wilks Park 及 North Wagga 發出撤離警告。

澳洲氣象局預測，Forbes 將在星期五出現嚴重水浸。

過去 24 小時，新州緊急服務部出動處理 664 個求助個案，其中包括 29 次洪水救援。

新州緊急服務部（SES）在星期三（11 月 2 日）下午向 Murrumbidgee River 近 Wagga Wagga 的 Wilks Park 發出緊急撤離警告。





當局指，當地水位將在星期三超越中度水浸水位，達到 9 米。同時，Wagga Wagga 亦將在星期四（3 日）早上出現嚴重水浸狀況。





North Wagga 位於大壩以外以及當地低窪地區的民眾，亦被要求盡快撤離。



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一度冷鋒正在橫越澳洲東南部，導致包括雪梨在內的多個城鎮出現歷來最寒冷的十一月。





新州中西部地區的民眾則正為可能來襲的嚴重水浸作好準備，星期二晚卻迎來降雪。



當局在 Wagga Wagga Showgrounds 設立撤離庇護中心。





氣象局指：「自星期一（10 月 31 日）起出現的降雨已令 Tumut River 近 Tumut 出現中度水浸，亦令 Murrumbidgee River 近 Gundagai 出現嚴重水浸，後者的水位已超越 1989 年 4 月的洪災。」





對 Riverglade Caravan Park 近 Tumut 的撤離警告目前維持生效。





Murrumbidgee River 近 Narrandera 可能在下周初達到嚴重水浸水位，而近 Darlington Point 的位置則將在星期四超越中度水浸的水位。





Murrumbidgee River 近 Hay 目前正出現嚴重水浸狀況。



沿 Murray River 一帶 Moama Caravan & Tourist Parks、Cummeragunja、Moama 部份地區、Picnic Point、Poverty Point Mathoura 及 Barham 部份地區的撤離警告目前繼續維持生效。





氣象局表示，Murray River 近 Echuca 的水位目前仍然超越嚴重水浸水位，達到 94.90 米。





鄰近維州的邊界城鎮 Echuca、Moama、Torrumbarry 及 Barham，目前仍然處於嚴重水浸狀況。



當局已促請 Lachlan River 近新州中西部城鎮 Cowra 低窪地區及 Boorowa 的民眾撤離。





氣象局表示，Cowra、Cottons Weir 及 Forbes 目前處於中度水浸狀況，而 Nanami、Kemalong、Condobolin、Euabalong 及 Hillston 則處於嚴重水浸狀況。





氣象局預測，位於 Cowra 以外 90 公里的 Forbes，將在星期五（4 日）出現嚴重水浸，程度與 1955 年洪災類似。





氣象局指：「Wyangala Dam 大壩滿溢加上來自 Boorowa River 的水流，已令 Lachlan River 近 Cowra 位置出現中度水浸狀況。」





近期的降雨亦令 Castlereagh River 出現氾濫，當局預料洪水流向下游將令 Coonamble 於星期四出現嚴重水浸。





至於新州中西部及遠西城鎮，預料 Macquarie River 近 Warren 將在未來數天出現嚴重水浸。





氣象局預測，位於雪梨西北面 200 公里以外的 Hunter Valley 城鎮 Singleton，將在星期三晚上出現中度水浸。





在新州東北部，預料 Namoi River 近 Gunnedah 將在星期三晚出現嚴重水浸，而 Wee Waa 亦將在本周後期出現嚴重水浸。





目前 Peel River 近 Tamworth 正出現中度水浸情況。





收聽更多 洪災最新：新州受雷暴侵襲或將構成嚴重水浸（11 月 1 日） SBS Chinese 01/11/2022 04:28 Play



