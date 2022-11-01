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洪災最新：當局再向新州多區發出撤離警告（11 月 2 日）

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SNOW ORANGE NSW

Orange locals Jake and Sherlin Galicia with their daughter Sofia in a snow flurry at the Pinnacle Reserve near Orange, Wednesday, November 2, 2022. Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY

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Published 2 November 2022 at 3:57pm
By Sahil Makkar, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS

以下是澳洲各地洪水災情的最新消息。

Published 2 November 2022 at 3:57pm
By Sahil Makkar, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS
要點：
  • 預料 Wagga Wagga 將在星期四早上出現嚴重水浸。
  • 當局向 Wilks Park 及 North Wagga 發出撤離警告。
  • 澳洲氣象局預測，Forbes 將在星期五出現嚴重水浸。
  • 過去 24 小時，新州緊急服務部出動處理 664 個求助個案，其中包括 29 次洪水救援。
新州緊急服務部（SES）在星期三（11 月 2 日）下午向 Murrumbidgee River 近 Wagga Wagga 的 Wilks Park 發出緊急撤離警告。

當局指，當地水位將在星期三超越中度水浸水位，達到 9 米。同時，Wagga Wagga 亦將在星期四（3 日）早上出現嚴重水浸狀況。

North Wagga 位於大壩以外以及當地低窪地區的民眾，亦被要求盡快撤離。
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一度冷鋒正在橫越澳洲東南部，導致包括雪梨在內的多個城鎮出現歷來最寒冷的十一月。

新州中西部地區的民眾則正為可能來襲的嚴重水浸作好準備，星期二晚卻迎來降雪。
當局在 Wagga Wagga Showgrounds 設立撤離庇護中心。

氣象局指：「自星期一（10 月 31 日）起出現的降雨已令 Tumut River 近 Tumut 出現中度水浸，亦令 Murrumbidgee River 近 Gundagai 出現嚴重水浸，後者的水位已超越 1989 年 4 月的洪災。」

對 Riverglade Caravan Park 近 Tumut 的撤離警告目前維持生效。

Murrumbidgee River 近 Narrandera 可能在下周初達到嚴重水浸水位，而近 Darlington Point 的位置則將在星期四超越中度水浸的水位。

Murrumbidgee River 近 Hay 目前正出現嚴重水浸狀況。
沿 Murray River 一帶 Moama Caravan & Tourist Parks、Cummeragunja、Moama 部份地區、Picnic Point、Poverty Point Mathoura 及 Barham 部份地區的撤離警告目前繼續維持生效。

氣象局表示，Murray River 近 Echuca 的水位目前仍然超越嚴重水浸水位，達到 94.90 米。

鄰近維州的邊界城鎮 Echuca、Moama、Torrumbarry 及 Barham，目前仍然處於嚴重水浸狀況。
當局已促請 Lachlan River 近新州中西部城鎮 Cowra 低窪地區及 Boorowa 的民眾撤離。

氣象局表示，Cowra、Cottons Weir 及 Forbes 目前處於中度水浸狀況，而 Nanami、Kemalong、Condobolin、Euabalong 及 Hillston 則處於嚴重水浸狀況。

氣象局預測，位於 Cowra 以外 90 公里的 Forbes，將在星期五（4 日）出現嚴重水浸，程度與 1955 年洪災類似。

氣象局指：「Wyangala Dam 大壩滿溢加上來自 Boorowa River 的水流，已令 Lachlan River 近 Cowra 位置出現中度水浸狀況。」

近期的降雨亦令 Castlereagh River 出現氾濫，當局預料洪水流向下游將令 Coonamble 於星期四出現嚴重水浸。

至於新州中西部及遠西城鎮，預料 Macquarie River 近 Warren 將在未來數天出現嚴重水浸。

氣象局預測，位於雪梨西北面 200 公里以外的 Hunter Valley 城鎮 Singleton，將在星期三晚上出現中度水浸。

在新州東北部，預料 Namoi River 近 Gunnedah 將在星期三晚出現嚴重水浸，而 Wee Waa 亦將在本周後期出現嚴重水浸。

目前 Peel River 近 Tamworth 正出現中度水浸情況。

請瀏覽
澳洲氣象局網頁
獲取最新天氣預測資訊，並瀏覽
新州
維州
緊急服務部的網站了解最新撤離指令。一旦遇上危及生命的緊急情況，請立即致電 000。如果經歷雷暴、強風、冰雹或樹木倒塌而造成物業或財產損毀，或有樹幹正威脅你個人或財物的安全，請致電緊急服務部門。新州：132 500；維州 1800 226 226。若需要即時傳譯服務，可致電
全國翻譯及傳譯服務
131 450，然後要求轉駁至所需部門。如果有聽力、語言或溝通障礙，可致電
全國中繼服務（National Relay Service）
1800 555 677，然後要求轉駁至所需部門。

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