洪災最新：民眾應慎防破紀錄「晴天洪水」（11 月 3 日）

新州緊急服務部（SES）預料，新州中西部城鎮 Forbes 的水位將在星期五（11 月 4 日）突破 70 年來的歷史高位。





當局促請當地民眾在星期四（3 日）下午 4 時前撤離。





澳洲氣象局表示，Lachlan River 近 Forbes Iron Bridge 的水位可能會在星期四超越嚴重水浸水位，達到 10.55 米；並將在星期五上升至 10.8 米，與 1952 年 6 月的洪災類似。



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新州緊急服務部助理署長霍根（Nicole Hogan）表示，近年從未見過如此程度的洪水。





她說：「我們目前在 Forbes 等地的情況，是稱之為『晴天洪水』的狀況（blue-sky floods）。即使降雨已經停止，水流仍然透過集水區流向下游，導致河水水位重新上升至頂峰。」



緊急服務部星期三晚（2 日）向 North Wagga 堤壩內的地區、Gumly Gumly 及 North Gunnedah 發出撤離警告。





North Wagga 堤壩內地區及 Gumly Gumly 的民眾被要求在星期五上午 8 時前撤離。





氣象局預料，Murrumbidgee River 近 Wagga Wagga 的水位將在星期五下午達至嚴重水浸水平，達到 9.6 米。





當局向 Bourke 的 Alice Edwards Village 發出的撤離警告仍維持生效，預料 Darling River 將在 11 月 8 至 11 日出現嚴重水浸狀況，水位可能達至 13.2 米。





據估計，河流水位將在其後的一周上升至 13.8 米的水平，令當地村落被洪水圍困十天的時間。



在星期三下午 3 時前的 24 小時，新州緊急服務部在 Cowra、Tamworth、Albury、Gundagai、Forbes 及 Gunnedah 處理了 547 宗緊急求助個案及 27 次洪水救援行動。





自今輪洪災於九月開始以來，緊急服務部接獲超過一萬宗求助個案。





而在維州，Echuca 及 Echuca Village 的「切勿折返」的撤離警告則仍然生效。





Murray River 近 Echuca 的水位將可能在下周前均維持在目前嚴重水浸的狀態，達到 94.4 米。



商營天氣資訊公司 Weatherzone 表示，正當一度強烈冷鋒橫越澳洲東南部，昆州及新州部份地區在星期四錄得數十年來最寒冷的 11 月份早上。





雪梨西區 Penrith 在星期四早上錄得最低攝氏 6.8 度的低溫，是自 1995 年以來最低的 11 月氣溫。





Tamworth 機場錄得攝氏 2.9 度的氣溫，是自 1957 年以來最低的 11 月上午氣溫。





Weatherzone 表示，澳洲一般在 11 月至 4 月出現的熱帶氣旋季節目前經已開始，預料澳洲今年的季節出現的熱帶氣旋數量將超出平均水平（9 至 10 個）。





收聽更多 洪災最新：當局再向新州多區發出撤離警告（11 月 2 日） SBS Chinese 02/11/2022 05:14 Play



