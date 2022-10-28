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洪災最新：新州多區發惡劣雷暴及強降雨警告（10 月 31 日）

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Pedestrians hold umbrellas during wet weather in Sydney. Source: AAP / Peter Rae

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Published 31 October 2022 at 4:57pm
By Sahil Makkar, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS

以下是澳洲各地洪水災情的最新消息。

Published 31 October 2022 at 4:57pm
By Sahil Makkar, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS
澳洲氣象局向新州中西部、Riverina 及西部多個地區發出雷暴警告，可能受影響地區包括 Nyngan、Cobar、Bourke、Wilcannia、White Cliffs 及 Ivanhoe 等地。

當局向 Dandaloo、Mudall、Nyngan、Mulgawarrina 及 Gongolgon 地區的民眾發出「監察及行動」級別的警告。
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新州緊急服務部（SES）表示，Mudall 正在出現嚴重水浸狀況，而 Bogan River 近 Nyngan 的水浸水位亦已達至頂峰。

Bogan River 下游近 Mulgawarrina 及 Gongolgon 的嚴重水浸狀況亦正持續。

新州緊急服務部說：「預料 Bogan River 流域將在星期一（10 月 31 日）及星期二（11 月 1 日）其餘時間繼續有更多降雨，將可能令河流水位繼續上升及令部份位置再次水浸。」
氣象局表示，惡劣雷暴加上強降雨將可能令新州西南部、Riverina 及雪山多個地區出現突發水浸，包括 Wagga Wagga、Tumbarumba、Selwyn、Tumut、Holbrook 及 Lockhart 等地。

當局已促請民眾避免前往 Wagga Wagga 附近的 Oura Beach Camping Area 營地。

預料在星期二，雪梨將有 70% 機會有雨，並有可能出現雷暴。當局預測，澳洲阿爾卑斯山脈南部星期二將有降雪。
在維州，當局對 Barmah 及 Lower Moira 發出「切勿折返」的緊急警告仍然維持生效。

維州緊急服務部（SES）說：「危險、廣泛而且嚴重受污染的洪水繼續肆虐當地城鎮多個區域。」

氣象局預測，星期二墨爾本盃舉行前將有 95% 機會有驟雨，亦有可能出現雷暴甚至輕微冰雹侵襲。

當局對 Goulburn River 近 Lake Eildon 及 Seymour 發出中度水浸警告。

請瀏覽
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新州
維州
緊急服務部的網站了解最新撤離指令。一旦遇上危及生命的緊急情況，請立即致電 000。如果經歷雷暴、強風、冰雹或樹木倒塌而造成物業或財產損毀，或有樹幹正威脅你個人或財物的安全，請致電緊急服務部門。新州：132 500；維州 1800 226 226。若需要即時傳譯服務，可致電
全國翻譯及傳譯服務
131 450，然後要求轉駁至所需部門。如果有聽力、語言或溝通障礙，可致電
全國中繼服務（National Relay Service）
1800 555 677，然後要求轉駁至所需部門。

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