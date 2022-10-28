洪災最新：新州多區發惡劣雷暴及強降雨警告（10 月 31 日）

澳洲氣象局向新州中西部、Riverina 及西部多個地區發出雷暴警告，可能受影響地區包括 Nyngan、Cobar、Bourke、Wilcannia、White Cliffs 及 Ivanhoe 等地。





當局向 Dandaloo、Mudall、Nyngan、Mulgawarrina 及 Gongolgon 地區的民眾發出「監察及行動」級別的警告。



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新州緊急服務部（SES）表示，Mudall 正在出現嚴重水浸狀況，而 Bogan River 近 Nyngan 的水浸水位亦已達至頂峰。





Bogan River 下游近 Mulgawarrina 及 Gongolgon 的嚴重水浸狀況亦正持續。





新州緊急服務部說：「預料 Bogan River 流域將在星期一（10 月 31 日）及星期二（11 月 1 日）其餘時間繼續有更多降雨，將可能令河流水位繼續上升及令部份位置再次水浸。」



氣象局表示，惡劣雷暴加上強降雨將可能令新州西南部、Riverina 及雪山多個地區出現突發水浸，包括 Wagga Wagga、Tumbarumba、Selwyn、Tumut、Holbrook 及 Lockhart 等地。





當局已促請民眾避免前往 Wagga Wagga 附近的 Oura Beach Camping Area 營地。





預料在星期二，雪梨將有 70% 機會有雨，並有可能出現雷暴。當局預測，澳洲阿爾卑斯山脈南部星期二將有降雪。



在維州，當局對 Barmah 及 Lower Moira 發出「切勿折返」的緊急警告仍然維持生效。





維州緊急服務部（SES）說：「危險、廣泛而且嚴重受污染的洪水繼續肆虐當地城鎮多個區域。」





氣象局預測，星期二墨爾本盃舉行前將有 95% 機會有驟雨，亦有可能出現雷暴甚至輕微冰雹侵襲。





當局對 Goulburn River 近 Lake Eildon 及 Seymour 發出中度水浸警告。





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