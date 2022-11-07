木製兔子耳仔脫落 ACCC宣布回收

此款木製兔子玩具出現在兩款玩具中，其中一款名為「Tender Leaf Toys Bunny Tales」，一套內共有3個木製兔子玩具。



兔子玩具的耳朵可能會從兔子身上脫落。(ACCC圖片) 另一款名為「Tender Leaf Toys Sailaway Boat」的玩具，此款玩具有一隻木製的船和2隻木製動物，其中一隻是需回收的木製兔子。



另一款名為「Tender Leaf Toys Sailaway Boat」的玩具。(ACCC圖片) 澳洲競爭及消費者公署（ACCC）對2021年11月1日至 2022 年10月 26 日期間在店鋪和在網上售出的「Tender Leaf Toys Bunny Tales」，和「Tender Leaf Toys Sailaway Boat」中的木製兔子宣布回收。





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ACCC警告，兔子玩具的耳朵，可能會從兔子身上脫落，此一小塊，可能會讓幼兒窒息或有窒息的危險。





機構已促請任何已購買該木製玩具的人，立即停止使用，並將其丟棄。





客戶可以聯繫 Kaleidoscope Australasia Pty Ltd 安排發送一組不同的角色作為替換。





但消費者需要向 Kaleidoscope 提供產品已被棄置的證據。





欲了解更多信息，消費者可致電07 3375 6446或發送電子郵件至 products@kaleidoscope.com.au 聯繫 Kaleidoscope。

