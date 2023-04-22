上海車展疑「雪糕只給西人」 Ｍini兩次道歉難撫平「中國民憤」

德國汽車製造商寶馬，因被指在上海車展的Mini展示攤位免費派發雪糕（冰淇淋）的安排上歧視中國人而致歉。

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德國汽車製造商寶馬，因被指在上海車展的Mini展示攤位免費派發雪糕（冰淇淋）的安排上歧視中國人而致歉。 Source: EPA / ALEX PLAVEVSKI/EPA

一段周四於各大社交媒體廣泛流傳的短片（視頻）顯示，Mini的攤位上，兩名中國員工向華裔與會者表示，免費雪糕已派完，但隨後若從雪櫃（冰箱）裡拿出另一杯雪糕遞給一名西人男性。
事件曝光後，中國網民相當憤怒，有用戶猛烈抨擊寶馬明顯對外國人有優惠待遇，甚至有人呼籲要抵制寶馬及Mini汽車。

據報有多位中國內地的網紅（直播主），在得悉事件後，自掏腰包買雪糕到車展現，強調「只向中國人免費派發」以示不滿。

根據中國的《極目新聞》報導，有多位直播博主周四前往展館內的寶馬Mini攤位，自費向參觀者免費發放雪糕。

其中有一位是來自安徽的汽車博主孫先生，有許多網友在他的直播間討論事件，他臨時起意花了1600元人民幣買雪糕，送到車展現場向參觀者免費發放。

孫先生強調：「就是很氣憤，而且我只發給中國人。」

孫先生受訪時亦指，發放雪糕時曾遭到現場工作人員的阻撓，一度將其雪糕槍走了，之後才歸還。

事件亦受到英國廣播公司BBC及美國CNN等多個媒體的關注：
Mini China 周四下午亦就事件在中國微博網站微博上發表了道歉聲明，稱此次促銷旨在為與會者提供「甜蜜時刻」。

但由於我們內部管理失誤及員工失職，為大家帶來了不愉快。 我們對此深表歉意。
Mini China

聲明亦補充話，公司將改進員工的培訓工作。

但聲明並沒有平息眾怒，網民的憤怒情緒，繼續主導著社交媒體上的討論。而令Mini China周五早上，再次道歉，並稱在短片中獲得雪糕的西人是其工作人員。

新聲明強調，在周二和周三每天都在攤位向到場人士發放 300 杯雪糕。，但亦為員工保留了一小部分。

「大家你在視頻中看到的四五個外國人是我們的同事。 他們還佩戴了員工徽章。」

聲明亦呼籲公眾應多同情分發雪糕的兩名中國女工，稱她們年輕且缺乏經驗。

但解釋未能平息爭議。有網民在微博上表示公司的道嫌聲明同樣令人不滿。

你真的不知道怎麼道歉是嗎？
網民
另一網民則指公司是時候要更換公關團隊：

我求求你了，花點錢顧用一個新的公關團隊吧。
網民
但亦有用戶表示，今次事件是再一次由民族情緒推動。
愛國主義幾乎已成為一種本能反應...
網民
「民族情緒已經佔據了很多人100%的腦容量，令他們能在各種各樣的事情上感壓到歧視。」

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Published 22 April 2023 12:51pm
Updated 22 April 2023 1:12pm
By Ivan Leung
Source: SBS