玩電動滑板車點解有機會令你喪失駕照？

該名32 歲男子據報於上星期五（（28／7）晚在墨爾本市中心騎著一輛電動滑板車時被警察攔截。





據警方表示，在截查該名男子時，亦警員亦要求該男子進行酒精測試， 結果發現其體內酒精含量為 0.133，幾乎是法定上限的三倍。





結果，該男子的駕駛執照立即被吊銷 13 個月，並向他發出一張高達$817 的罰單。





與此同時，由於該男子亦沒有戴上頭盔，因此又另外被罰款 $240 。



根據維州法例，駕駛電動滑板車人士如果血液酒精含量超過 0.05 便會像酒後駕車一樣，被吊銷牌照。





據維州道路巡查行動及調查部的負責人菲茨帕特里克（John Fitzpatrick）表示， 希望有關事件對所有使用電動滑板車的人士帶來一個教訓，讓他們知道，他們也是需要遵守駕駛法例的。





他亦表示，許多人可能不知道，駕駛電動滑板車時如果被發現超過法定酒精含量，駕駛者亦可能會被吊銷駕駛執照。





墨爾本警方正在墨爾本市中心地區執行一項名為「光環行動」的道路巡查計劃，重點是解決導致道路使用者受傷的行為。這包括車輛堵塞單車道、不讓路給行人、以及因為分心而違反交通規則、超速行駛和酒後駕駛等問題。





有關計劃主要針對在墨爾本、Yarra、Port Phillip、Merri-bek、Stonnington和Boroondara等交通繁忙的地區進行，這些地區均有很多行人和單車及電動滑板車。



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