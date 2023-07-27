你曾否經歷過「路怒」？

根據7號台的視頻可見，其中一輛涉事的白色SUV在行駛時的輪胎一度離地，顯示該車的速度是相當之快。而亦有華人在網上發表評論，認為“這個位置車速不快，肯定是超速了”。之後，Ryde警區指揮部的警員將該處設位為罪案現場，並將事件交由都會區交通意外調查組的專家進行調查。





另外一宗致命車禍，則是在昆州的Bruce 高速公路上發生，當時一共有三車相撞，而事件中亦有三人死亡，案中唯一的生還者則被起訴三項謀殺罪名。被告是25 歲的羅爾夫 (Rafferty Rolfe)， 他被指在上星期五(21/7)尾隨並試圖撞向一輛日產汽車，然後逼使對方車輛轉向Bruce高速公路時入錯方向，撞向迎面駛來的第三輛汽車。





消息指，駕駛日產汽車的是一名退休人士 ，而他早前因為經過一個地點看見街上的一名女子似乎有危險，於是讓該名女子上車，之後，就遭被告從後追趕，事發後，駕駛被追趕汽車嘅司機和他所接載的25歲女乘客以及駕駛第三輛汽車的女司機均在事故中喪生。





警方指，相信被告與日產汽車的女乘客有過短暫的關係。警司法迪安 (Ben Fadian) 表示，事件令人震驚，特別是日產汽車的死者只是因為在路邊發現25歲的女乘客而主動接載對方。其實許多時這些車禍如果不是因為車速過快或是被其他汽車追趕，可能都不會發生。





所以，在今天的【大眾論壇】，我們想問問大家：『你覺得現時是否有較多沒有耐性的駕駛者而導致發生所謂的「路怒」(road rage)，即對前面駕駛的車輛感到不耐煩或不滿對方搶佔道路所引起的怒氣和追趕情況？你又是否曾經歷這些問題？』



*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場





