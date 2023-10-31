今日大事（11月1日）

外長：澳洲深切關注西岸殖民針對巴人暴力事件





外長黃英賢聲稱澳洲深切關注，有報道指，西岸持續出現當地殖民針對巴勒斯坦人的暴力事件。





黃英賢表示，這些暴力事件只會激發緊張局勢，並且必須要追究責任。





與此同時，以色列繼續針對哈馬斯武裝組織的攻勢，摧毀哈馬斯高層領袖阿魯里 (Saleh al-Aruri)的住所。以軍又聲稱，曾經攻擊加沙地下的龐大哈馬斯隧道網絡內的搶手。





澳洲政府繼續對戰爭作出審慎的公開回應，在對以色列的支持及關注巴勒斯坦人的人道境況之間作一平衡。





總理艾巴尼斯指，衝突雙方都有人受到不公平的傷害。





他說：「加沙的人民，無辜的人民正在受苦，而當然在以色列亦有無辜的人民（受苦）。」





以軍承認向加沙最大難民營發動空襲





以色列軍方發言人哈拉雷承認，以軍對加沙最大難民營發動致命空襲。加沙衛生部門估計，今次空襲造成至少有 50 人死亡，數百人受傷。





哈拉雷指，以軍的戰鬥機襲擊賈巴利亞難民營，造成多人死亡，相信亦包括哈馬斯高級指揮官易比亞里在內。





加沙衛生當局亦表示，自10月7日戰爭開始以來，已有8,500多人在以色列連串攻擊中喪生，其中包括3,542名兒童。





而以色列較早前亦指，以軍曾與哈馬斯武裝成員，在加沙的龐大地下隧道網內交戰。





以色列總理繼續無視國際社會呼籲停火





隨著巴勒斯坦地區的戰鬥加劇，以色列總理納坦亞胡繼續無視國際社會的停火呼籲。





但聯合國難民事務高級專員格蘭迪，則再次強烈要求在加沙停火，並形容身處當地的平民，正面對一場公共衛生災難。





格蘭迪說：「過去三個星期，已有駭人聽聞的證據顯示，在加沙，一些無視戰爭基本規則及國際人道法正的行為，已經不是個別的例子，而正日益成為常態。哈馬斯對以色列平民的襲擊及以色列持續的軍事行動，都令到巴勒斯坦平民喪生，亦令當地的基礎設施遭到大規模破壞。」





昆州、新州仍受大火威脅





昆州市鎮 Wallangarra 逃過被快速蔓延林火的蹂躪。





這個接近新州邊界、位於 Southern Downs 地區，住有 600 名居民的市鎮，受到強風及高溫助長的火勢威脅。





幸而得到昆州及新州消防員合力出動飛機投擲水彈，該市鎮安然度過危機。





與此同時，在布里斯本以北，接近 Bundaberg 的另一處林火超越防火線，當局被迫在 Childers 設立庇護站。





而昆州目前最大規模的林火，繼續在布里斯本以西 Western Downs 地區焚燒。





州長帕拉謝伊 (Annastacia Palaszczuk) 宣佈，撥款 100 萬元支援救災。





而在新州，原本預測今日多個地區會有高級別火警警報，包括 Tenterfield 地區，以及接壤昆州邊界的兩個北面地區，但是由於天氣情況改善，當局已經將警報下調。





目前新州各地有 88 處林火正在焚燒，其中 31 處未受控制。





不過，預測今日州內各地的較涼及潮濕天氣，有助抒緩火勢的威脅。





鄉鎮 Tenterfield 離開昆州邊界約 15 公里，亦是消防人員過去 24 小時主力撲救的地點。環繞該鎮的西、南、同北面共有 7 處林火焚燒。





新西蘭懷特島火山公司被控違反安全罪成





奧克蘭地區法院就新西蘭 2019 年懷特島火山爆發，造成 22 名遊客及旅行社職員死亡的案件，裁定擁有懷特島火山的公司負責人，一項違反工作場所安全法罪成。





負責法官托馬斯裁定，由懷特島地主巴特爾三兄弟持有的懷特島管理服務有限公司 (Whakaari Management Limited)，未能履行對火山遊客的義務。托馬斯亦譴責有關公司，並無進行合適的安全考慮。





而對三兄弟的個人指控已於九月被撤銷，事件中，亦有27人受傷。





達頓啟程前往印度訪問





反對黨領袖達頓 （Peter Dutton）今日會飛往印度進行訪問，主要議題將包括商業、教育、及國防。





達頓指，澳洲及印度在經濟、社會、及安全方面嘅聯繫不斷擴展，兩國的邦交日益穩固。





他聲稱，兩國對印太區的穩定、繁榮、及開放有共同的願景。





澳洲政壇朝野雙方，近年都擁護發展澳印關係。





上屆兩黨聯盟政府及印度簽署了一項全面戰略夥伴協議，以及一項經濟合作及貿易協議。而現屆總理艾巴尼斯，亦在今年三月曾經到訪印度。





印度是全球第五大經濟體，亦是增長最快的主要經濟體。







聯邦政府批准一款心臟衰竭新藥納入津貼





治療一種難於治理的心臟衰竭新藥，由今日起列入聯邦政府的藥物津貼計劃。





「射血分數保留的心力衰竭」患者，現在購買這種藥物可以獲得資助。





這個疾病只有極有限的治療方法，與一些癌症一樣，患者可能只有 5 年壽命。





患者的心臟過於僵硬而未能夠適當充血，影響到對身體的氧氣供應。





在本地心臟衰竭病例中，有半數屬於這種疾病，並足以致命。





心臟專科教授辛多內 （Andrew Sindone）指，一些人患有心臟衰竭而不自知。





他說：「心臟衰竭影響到患者生活的多方面。首先會令人感到疲倦、氣促，無能力做一些平日可以做的事。而病癥可能不明確，患者以為只是年紀大了。」





政府今起向Bulk bill全科醫生增加補貼





由今日開始，政府會向提供國民保健（Medicare）診金全額報銷（bulk bill 又稱「碌卡」）的全科醫生，在為16歲以下兒童、長者以及其他聯邦優惠卡（Commonwealth concession card）持有人提供全額報銷時，支付三倍的激勵金。





聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）向澳洲廣播公司的新聞解釋，這一項改變對醫療界有何意義。





畢勒說：「這樣意味全科醫生現在可以向政府收取更多費用，以向數百萬的弱勢患者提供全額報銷。這次是政府對（醫療界別）這幾個月以來呼籲作出的「重大回應」。這十年來，全科醫療一直承受巨大壓力，今次明顯可以大大加強民眾對全科醫療資金信心。而最重要的是，將可以令到 1,100 萬名患者可以免費「睇醫生」。





本地樓價或再創新高





本地樓價可能會再創新高，不過可能再度加息，以及有大批新樓宇出售，可能會影響升勢。





在房貸利率上升的同時，在 2022 年嘅大部分時間，地產市場稍為下跌。





不過，自從今年 1 月以來，樓價大幅回升，是儲備銀行及外界意料之外。





地產市場分析公司 CoreLogic 家居價格指數，相對去年高峰期只是低了0.5%。而多個地區的樓價已經達到新高，包括布里斯本、阿德雷德、及珀斯。





全國指數在十月份上升了0.9%，高於九月份的0.7%。





Tiwi Islands原住民入稟禁Santos建天然氣管道





北面 Tiwi Islands 一名傳統土地持有人提出訴訟，申請禁止礦業公司 Santos，在區內建築海底天然氣管道，聯邦法院今日將會聽取進一步證供。





屬於 Jikilaruwu 族群的蒙卡拉 (Simon Munkara) 採取法律行動申請緊急禁制令。





蒙卡拉指，Santos 並無適當考慮到計劃中的 Barossa 出口管道沿線的海底文化遺產。





在訴訟進行期間，Santos 仍然可以動工建築管道，但是要避免在傳統土地持有人關注到的地區。





Santos 指一艘停泊在達爾文港對開的船，已經準備就緒，隨時動工。而在動工建築管道後十日先會到達受關注地區。





法國女子發「聖戰威脅」被警連開八槍





在法國，一名手無寸鐵的女子，因涉嫌在早上交通繁忙時段，在巴黎火車站發出「聖戰威脅」，而被警方開槍射擊後送院治理，當局表示，會索取警員身上佩戴的隨身攝錄機進行調查。





據報，這名 38 歲穿戴全幅面紗的女子，事發時身處火車的車廂，警員接報到場，一度要求她下車到車站進行隔離查問，但對方拒絕服從命令，並威脅會引爆身上炸彈，最終，兩名警察向女子腹部開了八槍。





法國政府發言人維蘭強調，在場警員當時別無選擇。





維蘭說：「警方發現這名女子身穿（中東式）連面紗全身裙，並發表攻擊性的聖戰言論。於是就把這名女子拉到一邊，要求對方冷靜下來，而警員同時也要求對方舉起雙手，以示她並無携帶危險武器，鑑於當時情況特別危急，執法人員別無選擇，只能向這名女士開槍。」





維蘭亦指，涉案的女子，亦曾因為威脅正巡邏的法國士兵而被判罪。





中國海關總署今起取消「黑碼」健康申報





中國海關總署公佈，明日零時起，取消俗稱「黑碼」、即要求香港口岸的出入境人員強制為旅客填報「健康申明卡」的安排，但有傳染病症狀的人，則須主動進行健康申報，並配合衛生檢疫工作。





香港保安局表示，歡迎有關安排，並會與內地單位保持緊密溝通，確保口岸運作暢順。







體育消息：SBS獲2026男足世界盃轉播權





SBS 已獲得下一屆，即 2026 年的男子足球世界盃的主播權。





今次已是 SBS 第十次獲得轉播男足世界盃的資格。2026 年的賽事將在美國、墨西哥和加拿大舉行。隨著賽事規模擴大到 48 個國家及 104 場比賽，SBS播放的比賽數量亦將比以往更多。





與此同時，澳洲足協亦宣佈，放棄申辦2034年男足世界杯，令沙地阿拉伯將在無對手下獲得該屆世界盃的主辦權。



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