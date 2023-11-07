今日大事（11 月 8 日）

收聽節目 SBS 中文新聞 （11月8日） SBS Chinese 08/11/2023 12:43 Play

儲備銀行年半內第 13 次加息

經濟學者指儲備銀行為壓抑通脹在一年半內第13次加息的決定，對有房屋貸款及有意購買房屋者是一個打擊。





儲備銀行在墨爾本盃大賽日 （11月7日）宣佈將官方利率提升到4.35厘。由於通脹持續高企，經濟學者對今次加息不感意外。





據財務顧問公司 RateCity的分析顯示，持有50萬元浮動利率貸款的人士，平均每個月的還款要增加78元。





AMP 財務公司的助理首席經濟學家穆西納 （Diana Mousina）向SBS新聞表示，雖然持有房貸者會加重生活開支壓力，但對儲蓄人士而言就是好消息。





穆西納話，大概三份一的澳洲家庭並非房貸者或租客，所以如果你有儲蓄能力，你的儲蓄利息就會增加，所以對儲蓄人士是好消息。



艾巴尼斯結束訪華行程

總理艾巴尼斯結束三日訪華行程，他表示與中國領導層會談時，並無直接談及澳英美聯盟安全協議的問題。





澳英美聯盟一直係澳中之間的爭論點，北京強烈反對有關安全協議，恐怕協議之中的科技轉移會破壞全球的核不擴散計劃。





但艾巴尼斯表示他們只是廣泛談論到區內的安全問題。





他重申在印太區同美中之間的緊張局勢之下，聯邦政府對這項安全協議的承諾。





艾巴尼斯強調政府對澳英美聯盟的承諾，並表示正在努力執行。他表示這就是誠懇及坦率對待他人的做法，他們一直都坦白表明他們的參與。而澳英美聯盟有利於澳洲，可以推動區內安全、和平及穩定。



艾巴尼斯將出席太平洋島國論壇

總理艾巴尼斯在結束訪華行程之後，今個星期將會與數十名太平洋區領袖聚首一堂，出席在庫克島舉辦的太平洋島國論壇。





艾巴尼斯今日（11月8日）會抵達拉羅湯加島，參與三日的峰會，他形容太平洋區是一個大家庭，而峰會議題包括氣候變化、地緣政治的挑戰及核問題。





艾巴尼斯指今次的太平洋區會議將會討論區內的安全問題，包括中國同所羅門群島的密切外交關係。





艾巴尼斯話，太平洋島國論壇其中一個重點是去年的聲明中，大家認可太平洋大家庭的重要性，照顧區內的安全利益。但是這個太平洋大家庭亦是由個別主權國家組成，所以必須要尊重主權國家的自主權。



電訊公司Optus 發生全國網絡故障

Optus 電訊公司的全國網絡出現故障，數以百萬計本地客戶同商業的手機的互聯網服務中斷。







Optus 證實他們的工程師正在調查一個影響到客戶的網絡故障，導致手機用戶無法接收或者打出電話，以及流動互聯網服務中斷。





另一方面，墨爾本火車服務亦暫時中斷，由於鐵路網的通訊系統故障，所有市區班次由今晨4點半左右停頓。





目前火車服務已經恢復，但係班次有嚴重延誤。





Optus 在社交平台 X（前身稱為 Twitter）上面聲稱該公司了解到「接駁聯繫非常重要」，目前正優先處理恢復服務。



維州鄉鎮發生致命車禍

維州鄉鎮汽車撞入酒吧的致命慘劇，警方已經向肇事司機問話，不過未有提出檢控。





居於Mount Macedon 的66歲司機在事發後一直在醫院留醫，警員於院中向佢問話。





警方發表聲明表示，在他出院後會繼續進行問話。



新州高速車禍 警控兩男

在新州，於星期一 （11月6日 ）在雪梨西南面一個住宅區嘅街上發生的致命車禍，造成兩名男童喪生，警方拘控兩名男子，其中一名被控嚴重危險駕駛導致死亡，以及從未獲發駕駛執照。





兩名分別23 同27歲的男子昨日（11月7日 ）下午在Wetherill Park警署被拘捕，然後在警員監察下被送至利物浦醫院檢查撞車後傷勢。





警方繼續調查事發的經過，但兩名喪生男童的身份尚未正式確認，但據警方透露死者分別為13 、14歲。





事發時，汽車高速撞向一棵樹及電燈柱，車身一分為二。



政府新增多種本地野生動物進瀕危名單

聯邦政府公佈將多種本土野生動物加入瀕危名單之內，包括一種肥胖的青蛙、8種小龍蝦、同一種無科學名稱的河魚。





當局宣佈將超過20種新加入或者所受威脅升級嘅動物列入受威脅或瀕危物種及植物名單之內，名單原本已經有1,700多個條目。





環境部長普利貝絲 （Tanya Plibersek）指過去嘅火災導致一啲物種瀕危，而澳洲目前正面對自從2019年黑色夏季大火以來最嚴重嘅林火季節。





佢話而家做好準備可以令瀕危嘅動物喺下一個林火季節有較佳嘅機會。



中東衝突一個月 以色列拒絕人道停火

中東衝突正式踏入一個月，以色列昨日再次漠視國際社會要求人道停火的呼籲，並指以軍正深入加沙、以消滅「哈馬斯武裝組織」。





以色列總理納坦雅胡，周二（11月7日）在電視發表聲明，指以軍部隊已包圍加沙，展開「軍事活動」。





以色列又表示，他們已經為加沙平民提供撤離安排，在當地時間周三（11月8日），居民有約 4 小時，從全長 45 公里的加沙走廊離逃至南部城市，據報，加沙230萬的總人口當中，已有約三份一，已逃往南部。





納坦雅胡較早前，接受美國廣播公司的採訪時表示，在哈馬斯劫持的 240 多名人質全部獲釋前，以軍也不會「全面停火」。





納坦雅胡說：「就戰術而言，稍作停頓就會拖慢軍情。以色列會視情況，讓貨物及人道物資進入，或者讓個別人質離開加沙。但他強調，少少拖延亦可能阻礙戰爭的攻勢及阻礙以色列營救人質的努力。」





以色列指，哈馬斯在10 月7 日發動的攻擊導致1千4百多人死亡，其中主要是平民。而同時，哈馬斯衛生部表示，衝突發生一個月期間，已有萬多名加沙人、在以軍的空中及地面攻擊中喪生，包括 4,200 多名兒童。



難民設施受壓 條件惡劣

聯合國表示，隨著數百名巴勒斯坦人逃離加沙，令難民設施內過度擁擠的情況，繼續成為「主要問題」。





聯合國秘書長「古特雷斯」的發言人杜加里克表示，他們旗下的難民營的衛生條件正持續惡化。





杜加里克舉例表示，在「汗尤尼斯」的訓練中心內，而家就有約2萬２千名尋求庇護者，他們的人均空間不足兩平方米，亦要 600人共用一個廁所。





古特雷斯亦再次譴責哈馬斯，在10 月7 號發動最初的襲擊，但亦指，他對加沙正在發生的人道災難感到「極度悲痛」。





聯合國估計，自以色列開始報復性轟炸以來，加沙已有超過 150 萬人痛失家園，而需要目前，透過埃及拉法過境點進入加沙的援助貨車，已超過 520 輛 ((526))，但燃料仍然無法進入該區。



葡萄牙政府被指涉貪腐行為 多名高官請辭

葡萄牙政府被指在處理「鋰礦及氫計畫」時，涉及貪汚行為，當地檢察官拘捕總理科斯塔的幕僚長不足數小時後，科斯塔亦宣佈辭職。





科斯塔在會見總統德索薩後，在電視發表聲明宣佈有關決定，但他強調自己問心無愧，但不會尋求第四次競選總理。





科斯塔說：「在他的生命中，目前只是一個時期的終結。眾所周知，刑事案件好少會在短時間審完，所以，他亦不會等到有結果，才決定去留。」





總統現在亦必須決定，是否允許在國會中仍佔多數的「科斯塔社會黨」主動組成新政府、抑或解散議會並重新舉行大選。



歐洲太空總署公佈太空望遠鏡「歐幾里德」首批太空照片

歐洲太空總署公佈太空望遠鏡「歐幾里德」、從「卡納維拉爾」角升空四個月後拍攝的第一批太空照片。





該署的總幹事「阿施巴赫」表示，雖然「哈勃」及其他太空望遠鏡、之前亦曾觀察到類似的天體景觀，但「歐幾裡得」望遠鏡、可提供「更清楚及更遙遠」的天文景觀。他強調，這批照片及「是次任務」，對天文界「意義重大」。





阿施巴赫表示：「有關的任務，正向人類展示，大家從未見過、約九成五的宇宙部份、情況確實令人難以置信，也是歐洲太空總「世界級太空科學計畫」的里程碑。





他又說「歐幾里德」是一個非凡及充滿雄心壯志的任務、亦一直充滿挑戰，他要感謝好多熱心人士，因為對方的努力，使他們成功克服挑戰。



澳門警方「羈押候審」兩名涉電話詐騙港男

兩名香港男子，涉嫌於上月分別在澳門從事電話騙案，澳門刑事起訴法庭決定將兩人「羈押候審」。





據報，當中一人涉及的詐騙款項、約為36萬澳門元，屬「巨額詐騙罪」，可被判最高5年監禁或(600日罰金，即相等於12萬澳門元的罰款）；另一人因涉及的詐騙款項約37萬澳門元，被多加一項「相當巨額詐騙罪」，最高刑期可以判10年徒刑。





法官指，考慮到案件犯罪事實的嚴重性，及避免兩名疑犯逃離澳門決定聽取檢察官建議，將他們羈押候審。





檢察院指出，有鑑於近期澳門電騙案件不斷發生，當局呼籲市民多加警惕。



中國新疆發生 5.4 級地震

中國新疆的「阿圖什市」發生5.4級地震，據中國地震台網的檢測，地震在當地的凌晨2時09分發生，震源深度10公里。6分鐘後，當地再發生一次4.3級的地震，震源深度11公里。



港在豬場驗出非洲豬瘟

香港漁護署日前喺流浮山一所持牌豬場檢測豬隻樣本時，驗出非洲豬瘟病毒，當局已即時禁止有關豬場、運出任何豬隻，並將安排將場內的豬隻銷毁。





漁護署發言人說，喺抽樣檢測中，喺32隻的樣本，發現其中16頭豬隻都對「非洲豬瘟病毒」呈陽性反應。至於三公里以外的其他豬場，則暫無收到豬隻有異常情況的報告，發言人說，有關個案不會影響本地屠房運作，亦不影響香港的整體活豬供應。



體育消息

雪梨FC球會正打算向Socceroo的助理教練塔萊（Ufuk Talay）招手，以取代周二（11 月 7 日）被解僱的主教練、科里卡的職務。





科里卡在雪梨FC隊效力 19 年，曾擔任球員、隊長及主教練，並剛喺上月、帶領雪梨FＣ隊、贏得澳洲盃。



