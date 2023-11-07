【又加息？】房屋按揭最低還款若推高 提前還清貸款更艱難

四大銀行有何預測？





四大銀行的經濟分析師預測利率將上升 25 個基點，達至 4.35厘。而比較網站 Finder 對 45 名專家進行的調查發現，有69% 的專家傾向認為會進一步緊縮銀根。





如果最終升息 25 個基點成真，將使30 年期內 50萬元房屋按揭貸款的每月還款額，會增加 84 元。





目前，四大銀行均預測利率於11月份將達到4.35厘的高點。





西太平洋銀行 (Westpac) 預測，到 2025 年12月利率將降至 2.85厘。而聯邦銀行 (Commonwealth Bank) 則預測，到2025年 5月，利率方會降至該水平。





澳洲國民銀行（National Australia Bank）預計到 2025 年 3 月利率將下降至 3.10厘，澳新銀行（ANZ）則預計到 2025 年 6 月利率將下降至 3.35厘。



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抵押貸款持有人將難以支付額外還款





比較網站Canstar的研究還顯示，生活開支上升和利率上升，正在阻礙了許多澳洲人在房屋按揭貸款，額外還款以提前還清。





Canstar金融專家米肯貝克爾（Steve Mickenbecker）表示，利率上升的真正影響尚未顯現。





根據Canstar的數據，平均而言，在房屋按揭貸款償還方面，每月額外繳納 266 元的還款，能更快地還清貸款，長遠而言可以節省數萬元的利息。



Credit: Canstar 米肯貝克爾指出：「不幸的是，現在很多借款人正放棄這一策略...許多一心想提前償還貸款的借款人不得不放棄這個想法，因為要應對更高的利率和生活開支壓力。」





一項針對 752 名有房屋按揭貸款業主的調查發現，由於生活開支壓力，有45% 的人沒辦法額外還款，但 38% 的人仍每月設法償還額外款項。





米肯貝克爾表示若利率上升 25 個基點，將再次推高最低還款額，令提前還清貸款變得更加困難。



聯邦在野兩黨聯盟副領袖利蘇珊（Sussan Ley）表示，利率再上升，會令澳洲家庭在聖誕節前財務進一步受打擊，政府也「錯失壓制通脹的機會」。





財長查默斯（Jim Chalmers）就指出，通脹是由政府無法控制的壓力所推動。





他又否認透過強調經濟疲軟來向儲備銀行施加壓力。





