新報告：難民報告健康問題可能低達60%

要點： 這是首次研究難民和人道主義入境者的健康狀況和服務使用模式的報告。

與其他澳洲人相比，難民報告患哮喘和癌症的可能性要低60%。

難民和人道入境者意外溺斃的人數，也高於一般澳洲人口。

一份新報告顯示，與一般澳洲人口相比，難民和人道移民的健康狀況有顯著差異。





澳洲衛生福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）進行的首份此類報告，分析2000年至2020年期間有關醫療服務使用、配藥、自行報告、長期健康狀況和死亡原因的普查數據。





結果顯示，難民對患有哮喘和癌症而報告的可能性，比其他澳洲人口低60%，對患有慢性肺病和心理健康問題進行報告的可能性低50%。



報告顯示，難民與澳洲一般人口比較，報告哮喘及長期肺病的可能較低。 Source: Getty / Kadek Bonit Permadi

遇溺死亡風險

這份報告顯示，相較而言，難民溺斃的可能性也較大。





澳洲衛生與福利研究所的德索薩（Vanessa D'Souza）說，這些數據表明，可能需要更多針對這的水上安全措施及計劃。





她說：「全澳難民和人道主義移民的意外遇溺死亡人數，是其他人群的2.4倍。」





「移民在澳洲遇溺的風險更高，這可能與水上安全和水上環境知識不足，以及缺乏教授游泳和水安全的學校有關。」





德索薩說，難民在抵達澳洲之前的經歷可能會對他們的健康狀況產生重大影響。





女性健康多元文化中心（Multicultural Centre for Women's Health）的行政總監默多洛（Adele Murdolo）說，雖然之前的經歷是一個重要因素，特別是對於來自醫療系統陷入危機的國家的難民，澳洲需要做更多工作來 改善他們獲得服務和建議的途徑。





她也認為：「主要問題實際上也存在於澳洲的衛生系統中。」



難民報告某些健康情況的可能，較其餘澳洲人低。 Source: Getty / Capuski/ 默多洛說：「我們的衛生系統非常複雜，但我們沒有相應的非常成熟的項目，來支持民眾了解衛生系統，而且建立信任也需要很多時間。」





「當社會存在種族主義時，民眾對自己在澳洲的歸屬感會產生質疑，所有這些都會影響一個人對衛生系統或福利系統的信任。」



獲取服務的障礙

報告發現，人道移民取得抗憂鬱處方和參與全科醫生心理健康管理計畫的比例要低得多，儘管在這些方面，女性難民的比例高於男性難民。





默多洛說，來自難民背景的女性面臨獨有的不利情況。





「一位養育幾個子女的難民媽媽，當她無法找到託兒中心去照顧子女時，她很難獲取衛生系統的服務。在澳洲，要找到口譯人員仍然很困難，我們聽說過有預約了看醫生但要推遲的情況。」





她說：「一個人預約了全科醫生，但口譯人員沒時間來，她又預約了同樣醫生，但還是無法找到口譯人員。因此，她實際上要向全科醫生預約了三次， 才能有口譯人員。」





哈里斯-羅薩斯博士（Ben Harris-Roxas）是新南威爾斯大學（University of the New South Wales）的高級講師，他希望看到醫療服務提供者和病患之間，能有更有效的溝通。





他表示，儘管有關早期識別癌症和心理健康問題的公共衛生訊息強而有力，但州和聯邦政府可以採取更多措施，確保健康建議傳達給所有澳洲人。





哈里斯-羅薩斯說：「在傳達訊息方面確實存在差距，但也需要針對難民、人道主義入境者和其他新移民的需求，在預防保健領域有關的問題尤其明顯。」





他說，新州推出的預約提醒卡翻譯工具等措施，就是可以提高病患理解和體驗的例子。





「當民眾去看全科醫生或門診時，他們需要被告知下一次預約的時間，這一有效而又很簡單的工具可以解釋相關服務是甚麼、下次預約是何時以及如何獲得服務。」（bulk bill)



到全科醫生求診

並非所有的調查結果都是負面的。 研究還發現，與一般人群相比，難民更有可能對糖尿病、腎臟疾病、中風和腦退化症報告。





報告也發現，難民與全科醫生的接觸程度很高。 2021年，大約90%的難民都有到全科醫生處求診，幾乎所有的費用都是全額報銷「碌卡」（bulk bill) 。





哈里斯-羅薩斯說，在面對可以全額報銷的全科醫生短缺情況下，幫助難民能夠繼續獲得這些服務至關重要，這能夠幫助他們改善健康狀況。



應對醫療保健系統的挑戰

多元文化健康倡議者表示，這一複雜的情況表明，迫切需要解決難民在醫療保健系統中面臨的困難。





澳洲衛生與福利研究所的德索薩說，對有關健康問題報告的可能性相較較低，可能有文化方面的考慮，特別是與心理健康有關的問題。





她說，談論心理健康問題可能會有猶豫或恥辱感，對於難民和人道主義入境者來說，獲得相關的服務會變得困難。



