【幫手搵青蛙】行山期間「用呢個 app」可為保育工作出一分力

A composite image of the app and FrogID lead scientist Dr Jodi Rowley_Photo credits_Salty Dingo.jpg

(圖右) 手機程式 FrogID 的首席科學家羅利 (Jodi Rowley) 博士。 Source: Supplied / Salty Dingo

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一款由澳洲研究人員開發的手機應用程式「FrogID」成功鑑定了五款最新的澳洲青蛙物種。正當這款應用程式即將踏入一個非常重要里程碑的同時，自然愛好者或行山人士亦可利用這個程式，為研究人員的工作出一分力。

澳洲有 240 多個青蛙物種，每一種都有其獨特的叫聲。兩棲爬行動物保育生物學科學家羅利 (Jodi Rowley) 博士，有份開發一個手機應用程式，以透過錄音辨認青蛙的物種。

她表示，自
這個程式「FrogID」在 2017 年面世
以來，已吸引數萬名「平民科學家」(citizen scientists) 參與其中，協助進行相關的研究及保育工作。

羅利說：「(過往) 其中一個挑戰是，我們對青蛙的認識不多，因此要單靠猜測以決定哪些青蛙物種及哪些棲息地需要受到保育。」
有了這款『FrogID』程式，就有助我們徵集澳洲全國各地的『青蛙大軍』，協助找出青蛙在哪裡出沒及情況如何。
兩棲爬行動物保育生物學科學家羅利 (Jodi Rowley) 博士
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這個獨一無二的免費應用程式，除了成為自然愛好者及研究及保育人員的青蛙資料庫，亦深受小朋友及家長的歡迎，讓兒童能加深對自然環境及本地青蛙的認識。

不過，方便使用者辨別青蛙物種，只是這個「FrogID」應用程式的其中一個功能。應用程式的數據庫目前已有接近 100 萬條錄音，成功協助研究人員辨別了五款全新青蛙物種、發表了 20 篇學術研究論文，更啟發了一張獲澳洲唱片業協會提名爭奪獎項的專輯。

羅利博士表示，目前「FrogID」團隊已經擁有一個龐大的資料庫可以使用，下一步將利用人工智能作進一步研究。
我們正利用這個不少人有份協助建立的數據庫、這個青蛙叫聲錄音庫，透過人工智能技術進行機器學習，以便我們能更快及更有效地辨別澳洲的不同青蛙物種。
兩棲爬行動物保育生物學科學家羅利 (Jodi Rowley) 博士
新州旅遊廳長格雷厄姆 (John Graham) 表示，這項研究不僅能繼續揭示本地青蛙物種的健康及棲息行為，更能有助研究人員了解自然環境本身的狀態。
青蛙有助我們了解澳洲自然環境的健康狀況。目前氣候正在出現變化，因此是進行此類研究的重要時機。
新州旅遊廳長格雷厄姆 (John Graham)
格雷厄姆說：「(大家可以) 尋找青蛙、將這些資料送回給予研究人員，並加深認識澳洲這個國家。 」
A green frog on a leaf
青蛙品種 Green Stream (學名: Litoria phyllochroa)，一般在新州 Bellingen 至雪梨地區一帶找到，身長最多 4 厘米。 Source: Supplied / Jodi Rowley
目前，據信澳洲有四種青蛙物種已經滅絕，另外有 15 種正處於瀕危的狀態。而在世界各地，亦有四成青蛙物種正在面臨滅絕。

科學界希望，「FrogID」等資源能讓國際保育工作提升至一個全新的水平。

羅利博士說，隨著數據庫將在今年年底前收納到 100 萬條青蛙叫聲的錄音，團隊亦希望「FrogID」將成為一個全球性的青蛙物種資料庫。
世界各地確實有人對同類型計劃感到很大的興趣，以協助他們了解並保育當地的自然環境及青蛙物種。
兩棲爬行動物保育生物學科學家羅利 (Jodi Rowley) 博士
羅利博士說：「因此，可能有一天『FrogID』將會成為全球性的應用程式。目前我們是這個範疇的領先者，吸引了很多人希望嘗試。」

詳情請聽余睿章報道：
收聽節目
CA2 - 20231107 FROGID APP RNF - PODCAST image

【幫手搵青蛙】行山期間「用呢個 app」可為保育工作出一分力

SBS Chinese

06/11/202305:10
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