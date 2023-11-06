【隨機呼氣酒精檢測】新州疫情後減 報告籲增加遏制酒後駕駛

保險公司全國道路及駕駛人協會保險 (NRMA Insurance) 發佈了關於酒後駕駛的年度報告，並呼籲進行更多的隨機呼氣酒精檢測來應對酒後駕駛的問題。





該公司對 3,300 名會員進行了調查，發現12%的司機承認在超過法定血液酒精含量限制的情況下仍然開車。





該公司稱，警方對司機進行隨機呼氣檢測的減少導致了道路交通風險的增加。





全國道路及駕駛人協會發言人庫裡（Peter Khoury）說，他們呼籲對每個駕駛執照持有者，每年至少進行1.1次的隨機呼氣檢測，以幫助遏制隨意酒後駕駛行為。





「他們常常認為自己不會被抓到。我們知道，近一半的人在過去六個月內沒有接受呼氣酒精檢測。這關係到拯救生命。今年我們已經看到了道路上的慘劇，我們希望不要再發生這些情況。」





庫里希望能加強這項措施產生威懾力。 「我們希望民眾會心存畏懼，如果他們冒這個險，就會被檢控，而如果他們在路上沒有看到呼氣檢測，這種畏懼就不會增加。」





新州警方一名女發言人在聲明中表示，進行呼氣檢測的次數，會「根據情報和行動需求以及能力」，而有所變化」。





她表示，目前的重點是進行流動的隨機檢測，而不是專用的固定位置的隨機檢測，以確保有「隨時隨地」的方法，來監管酒後駕駛和服用毒品及藥物後駕駛。



